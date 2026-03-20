REITIR: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 12 - Lok endurkaupaáætlunar

Stjórn Reita fasteignafélags hf. samþykkti nýja endurkaupaáætlun félagsins þann 16. febrúar 2026 sbr. tilkynningu í Kauphöll þann dag. Var henni hrint í framkvæmd þann 17. febrúar 2026. Endurkaupaáætlunin er framkvæmd í samræmi við ákvæði hlutafélagalaga nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/2014, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Í 12. viku 2026 keypti Reitir fasteignafélag hf. 680.000 eigin hluti að kaupverði 82.140.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Gengi
|Kaupverð
|Eigin hlutir eftir viðskipti
|16/3/26
|10:30
|30.000
|122,00
|3.660.000
|14.350.000
|16/3/26
|10:36
|50.000
|122,00
|6.100.000
|14.400.000
|16/3/26
|13:12
|50.000
|122,50
|6.125.000
|14.450.000
|16/3/26
|14:49
|50.000
|122,50
|6.125.000
|14.500.000
|17/3/26
|10:34
|50.000
|123,00
|6.150.000
|14.550.000
|17/3/26
|14:43
|50.000
|123,00
|6.150.000
|14.600.000
|17/3/26
|15:08
|50.000
|123,00
|6.150.000
|14.650.000
|18/3/26
|09:35
|30.000
|120,00
|3.600.000
|14.680.000
|18/3/26
|10:22
|50.000
|120,00
|6.000.000
|14.730.000
|18/3/26
|13:50
|70.000
|120,00
|8.400.000
|14.800.000
|18/3/26
|15:07
|30.000
|119,00
|3.570.000
|14.830.000
|19/3/26
|14:24
|100.000
|118,50
|11.850.000
|14.930.000
|20/3/26
|11:43
|30.000
|118,00
|3.540.000
|14.960.000
|20/3/26
|11:43
|40.000
|118,00
|4.720.000
|15.000.000
|Samtals
|680.000
|82.140.000
|15.000.000
Endurkaupaáætlun sem tilkynnt var um í Kauphöll þann 16. febrúar sl. er nú lokið. Samkvæmt áætluninni máttu endurkaup félagsins nema allt að 3.023.000 hlutum og fjárhæð endurkaupanna mátti ekki nema hærri fjárhæð en 400 milljónum króna. Reitir hafa nú keypt samtals 3.023.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni fyrir 383.191.064 kr.
Frá lokum fjórða ársfjórðungs, síðasta birta uppgjöri félagsins, hefur félagið keypt 3.023.000 eigin hluti fyrir 383.191.064 kr.
Reitir eiga nú samtals 15.000.000 eigin hluti, eða um 2,15% af heildarhlutafé félagsins. Útistandandi hlutir í félaginu eru því 682.000.000.
Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416 eða á einar@reitir.is.