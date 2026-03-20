CFM INDOSUEZ WEALTH: Communiqué financier Résultats consolidés 2025

Communiqué Financier

Résultats Consolidés 2025



Lors de sa réunion du 10 mars 2026 le Conseil d'Administration de CFM Indosuez Wealth Management, sous la présidence de Monsieur Benoit Fayol, a arrêté les comptes consolidés de l'exercice 2025 établis conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS.

La consolidation des comptes inclut les trois entités du groupe CFM Indosuez Wealth Management, y compris la filiale française détenue à 100 % par CFM Indosuez Wealth Management (dénommée CFM Indosuez Conseil en Investissement) et CFM Indosuez Gestion, ce qui permet une vision globale des activités et des résultats du groupe CFM Indosuez Wealth Management.

Résultats consolidés (en Millions d'€) 2025 versus 2024 en normes IFRS



Exercice 2025 Exercice 2024 Variation Produit net bancaire 190,5 199,4 -4,5% Charges d'exploitation -124,9 -122,3 +2,1% Résultat brut d'exploitation 65,6 77,1 -14,9% Coût du risque -4,2 -3,0 N/A Eléments Exceptionnels - - N/A Impôt sur les bénéfices -11,5 -14,8 -22,1% Résultat net Groupe CFM Indosuez Wealth 49,8 59,4 -16,1% Participations ne donnant pas le contrôle - - Résultat Net Part du Groupe CFM Indosuez Wealth 49,8 59,4 -16,1%

Les revenus consolidés du groupe CFM Indosuez Wealth Management de l'année 2025 s’établissent à 190,5 millions d’euros en diminution de 4,5% par rapport à l’année 2024.

La reprise de l’activité transactionnelle en fin d‘année a permis de neutraliser partiellement la forte baisse des revenus sur marge d’intérêt, liée au contexte de baisse des taux plus soutenue en 2025 qu’en 2024.

Le niveau des charges d'exploitation du groupe CFM Indosuez Wealth Management progresse pour atteindre 124,9 millions d'euros sur 2025. Les hausses liées à l’inflation et à la préparation de l’opération de croissance externe avec BNP Paribas Wealth Management Monaco, expliquent principalement la progression de nos charges par rapport à l’année précédente (+2,1%).

Retraitée des charges liées à ce projet, l’augmentation reste contenue à moins de 1 %.

Le résultat brut d'exploitation s’établit ainsi à 65,6 millions d'euros en 2025 contre 77,1 millions d'euros au 31 décembre 2024.



Compte tenu des éléments précédents, d’un coût du risque négatif à hauteur de -4,2 millions d’euros et d’un impôt sur les sociétés de 11,5 millions d’euros, le résultat net 2025 ressort à 49,8 millions d’euros en diminution de 16 ,1 % par rapport à l’exercice 2024.

La fortune en conservation au 31 décembre 2025 progresse de 6 % par rapport au 31 décembre 2024, cette variation s’explique par une très bonne collecte, complétée par des effets marchés et change positifs.



Les prêts et créances émis sur la clientèle ont progressé de +1,3% par rapport à l’exercice précédent dans un contexte de ralentissement de la hausse des taux d’intérêts. Les dettes envers la clientèle s'élèvent à 5 812,2 millions d'euros soit une hausse de 6,3 % par rapport au 31 décembre 2024.



Le Résultat social de CFM Indosuez Wealth Management s’établit à 48,6 millions d’euros en retrait par rapport à l’exercice précédent pour les raisons évoquées précédemment.

Au regard des éléments suscités, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale des actionnaires qui se réunira le 12 mai 2026, de procéder à une distribution de dividendes à près de 83% du résultat 2025 soit un montant de 70,20 € par action.

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de comptabiliser en report à nouveau le delta soit 8,3 millions d’euros. Le dividende sera mis en paiement à partir du 19 mai 2026.



Contact actionnaires

Céline Lapaian clapaian@cfm-indosuez.mc +377 93 10 21 47

Contact Presse

Magali Jacquet-Lagrèze mjacquet@cfm-indosuez.mc +377 93 10 22 32

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