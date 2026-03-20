Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 20 maart 2026 – 18:00 CET

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving van Aberdeen Group plc

Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, ontving Fagron een transparantiekennisgeving van Aberdeen Group plc, gedateerd op 16 maart 2026.

Kennisgeving van Aberdeen Group plc

Op 19 maart 2026 ontving Fagron een transparantiekennisgeving van Aberdeen Group plc, waarin aan de Vennootschap wordt gemeld dat haar deelneming de laagste meldingsdrempel van 3% neerwaarts heeft overschreden, naar aanleiding van een overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten verbonden aan aandelen in Fagron.

De kennisgeving werd ingediend door ‘een moederonderneming of een controlerende persoon’.

Volgens de kennisgeving houdt Aberdeen Group plc op 13 maart 2026 in totaal 2.195.403 aandelen in Fagron aan, bestaande uit 1.850.845 aandelen aangehouden via abrdn Investment Management Limited en 344.558 aandelen aangehouden via abrdn Investments Limited. Het totale aantal van 2.195.403 aandelen stemt overeen met hetzelfde aantal stemrechten.

Volgens de kennisgeving is Aberdeen Group plc de moederonderneming van de onderliggende holdingvennootschappen abrdn Investments (Holdings) Limited (de holdingvennootschap van de onderliggende investment management entiteit abrdn Investment Management Limited) en abrdn Holdings Limited (de holdingvennootschap van de onderliggende investment management entiteit abrdn Investments Limited).

Op basis van het totale aantal uitstaande stemrechten (73.668.904 als toepasselijke noemer), vertegenwoordigt deze deelneming 2,98% van de totale stemrechten.

De volledige transparantiekennisgeving van Aberdeen Group plc is beschikbaar op de website van Fagron via deze link.

Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Head of Investor Relations

investors@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf actief op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 38 landen over de hele wereld.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd te Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussels en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV, met hoofdkantoor te Rotterdam.

Belangrijke informatie over toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico’s en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, geldt laatstgenoemde.

Bijlage