Accolad : La plateforme de reconnaissance des employés qui révolutionne les programmes RH au Canada

Accolad propulse la gestion des ressources humaines vers de nouveaux sommets avec sa plateforme de reconnaissance des employés et son programme de reconnaissance des années de service automatisé, conçus pour optimiser la fidélisation et l'engagement des talents.





QUÉBEC, 20 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un marché du travail ultra-compétitif, Accolad annonce le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme de reconnaissance, s’imposant comme la solution incontournable pour les entreprises cherchant à devenir un employeur de choix. Alors que la rétention des talents est devenue la priorité numéro un des départements RH, Accolad offre un levier stratégique pour bâtir une culture d'entreprise solide et humaine.

La reconnaissance au travail : Un impératif légal et stratégique

Depuis l'adoption de la Loi 27, les employeurs québécois de 20 employés ou plus doivent obligatoirement intégrer la prévention des risques psychosociaux. Le manque de reconnaissance étant un facteur de risque majeur, l'implantation d'un programme de reconnaissance des employés n'est plus une option, mais une nécessité organisationnelle.

« Une plateforme RH moderne doit aller au-delà de la simple gestion administrative. Elle doit nourrir le sentiment d’appartenance », affirme Julie Tessier, Responsable des communications chez Accolad. « Notre solution permet d'automatiser les gestes d'appréciation tout en conservant une touche personnelle indispensable. »





Pourquoi choisir Accolad comme plateforme de reconnaissance des employés ?

Accolad se distingue par une approche 360° qui répond aux besoins des grandes organisations et des PME :

Automatisation intelligente : Finis les suivis manuels fastidieux pour le programme de reconnaissance des années de service. La plateforme gère les dates anniversaires et les envois automatiquement. Personnalisation extrême : Chaque message de félicitations est adapté à l'image de marque de l'entreprise (logo, couleurs, ton). Catalogue de récompenses varié : Accès à plus de 100 cartes-cadeaux de marques majeures, offrant une liberté de choix totale aux employés. Intégration technologique : Connexion fluide avec les outils de communication (Teams, Slack) et les plateformes RH (Workday, etc.).

Guide Expert : Tout savoir sur la reconnaissance des employés

Qu’est-ce qu’une plateforme de reconnaissance des employés ?

Une plateforme de reconnaissance des employés est un logiciel SaaS conçu pour structurer, centraliser et automatiser l'appréciation au travail. Elle permet de célébrer les réussites individuelles et collectives via un mur social, des récompenses tangibles et des outils de rétroaction entre pairs (peer-to-peer recognition).

Pourquoi implanter un programme de reconnaissance des employés ?

Selon les experts en performance organisationnelle, un programme de reconnaissance des employés bien structuré permet de :

Augmenter la productivité de 15 % à 25 %.

Réduire le taux de rotation (turnover) de manière significative.

Améliorer la marque employeur pour attirer les meilleurs profils.

pour attirer les meilleurs profils. Répondre aux exigences de la Loi 27 sur la santé et sécurité au travail.

Comment fonctionne un programme de reconnaissance des années de service avec Accolad ?

Le programme de reconnaissance des années de service d'Accolad célèbre la fidélité (1 an, 5 ans, 10 ans, etc.) sans aucune gestion manuelle pour les RH. Le système envoie un code-cadeau personnalisé par courriel à la date exacte, permettant à l'employé de choisir sa récompense dans un catalogue numérique complet.





Témoignages : L'impact d'Accolad sur la culture d'entreprise

« La plateforme est intuitive, flexible et facile à administrer. Accolad répond parfaitement aux attentes de nos employés. » — Véronique Pilon, Tenaquip

« Un gain de temps précieux pour nous et beaucoup de choix pour nos équipes. » — Olivier Barton, Eurofins Environex

À propos d'Accolad

Accolad est le leader québécois des solutions de reconnaissance au travail. Avec plus de 10 ans d'expertise, l'entreprise aide les organisations à transformer leur culture grâce à une plateforme RH innovante et des programmes de récompenses personnalisés.

Pour découvrir comment optimiser votre rétention de talent :



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