Orange : Frédéric Sanchez nommé président du conseil d’administration d’Orange

Communiqué de presse

Paris, le 20 mars 2026





Frédéric Sanchez nommé président du conseil d’administration d’Orange

Le conseil d’administration d’Orange a décidé de nommer Frédéric Sanchez, administrateur indépendant d’Orange depuis 2020 et président du Comité stratégie et technologie, président du conseil d’administration d’Orange à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires du 19 mai 2026. Cette décision s’appuie sur les recommandations du comité de gouvernance, de responsabilité sociale et environnementale (CGRSE) ainsi que du comité ad hoc mis en place en prévision de l’arrivée à terme du mandat de Jacques Aschenbroich, atteint par la limite d’âge statutaire pour exercer les fonctions de président d’Orange.

Le conseil d’administration proposera également à cette même assemblée générale du 19 mai 2026 de renouveler le mandat d’administrateur indépendant de Jacques Aschenbroich afin qu’il puisse continuer à apporter à Orange sa connaissance approfondie du Groupe acquise au cours de ces dernières années ainsi que sa grande expérience. Le conseil d’administration remercie chaleureusement Jacques Aschenbroich pour l’ensemble du travail accompli au cours de ses quatre années de présidence d’Orange.

Né en 1960, Frédéric Sanchez est président du groupe Fives, qu’il a rejoint en 1990 et au sein duquel il a occupé différentes fonctions avant d’en devenir le directeur administratif et financier en 1994, puis le directeur général en 1997 et enfin le président du directoire en 2002. Sous sa direction, le groupe Fives a accéléré son développement en renforçant sa présence à l’international et en diversifiant son portefeuille d’activités à travers des acquisitions majeures et l’ouverture de bureaux régionaux en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Frédéric Sanchez est diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales, de l’Institut d’Études Politiques de Paris et titulaire d’un DEA d’économie de l’Université Paris-Dauphine.

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers connectables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited

Contacts presse :

Eric Fohlen-Weill ; eric.fohlen-weill@orange.com

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

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