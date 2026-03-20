Yanik Guillemette met en garde contre une « crise de l’innovation » : Le projet de loi C-22 menace l'économie numérique canadienne

MONTRÉAL, 20 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le gouvernement fédéral canadien progresse avec le projet de loi C-22 (Loi sur l'accès légal, 2026), l'entrepreneur technologique et investisseur reconnu Yanik Guillemette tire la sonnette d'alarme quant aux répercussions potentielles sur l'innovation et la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale.

Cette législation, qui vise à élargir les pouvoirs de l’État en matière d’accès aux données numériques, intervient à un moment où les startups canadiennes sont déjà confrontées à un véritable « enchevêtrement réglementaire » en matière de protection des données et de conformité. Selon Yanik Guillemette, qui est impliqué dans plusieurs entreprises et projets technologiques, le poids cumulé de ces politiques pourrait atteindre un point de rupture.

Un fardeau réglementaire croissant pour les innovateurs

« Nous atteignons un stade où les entrepreneurs canadiens consacrent plus de temps à naviguer dans l'ambiguïté juridique qu'à bâtir des produits de calibre mondial », affirme Yanik Guillemette. « L’innovation exige une certaine fluidité. Le projet de loi C-22 risque d'ajouter une couche de complexité administrative que les jeunes entreprises ne peuvent tout simplement pas supporter. »

M. Guillemette souligne que si les géants de la Silicon Valley disposent des ressources nécessaires pour s'adapter, les startups canadiennes — piliers de notre économie future — en sont les premières victimes.

L’érosion de la confiance numérique

Au cœur de l'analyse de M. Guillemette se trouve la question de la confiance. À une époque où la protection de la vie privée est une priorité pour les consommateurs et les partenaires internationaux, toute perception d'ingérence peut avoir des conséquences économiques durables.

« La confiance est la monnaie d'échange de l'ère numérique », soutient M. Guillemette. « En abaissant le seuil d'accès de l'État aux données d'utilisateurs, nous risquons d'envoyer le signal que le Canada n'est plus un "refuge sûr" pour l'innovation numérique. Si les investisseurs perçoivent un virage vers un contrôle étatique accru, les capitaux migreront naturellement vers des juridictions plus agiles. »

Protéger le positionnement mondial du Canada

Le Canada a investi des milliards pour devenir un chef de file mondial en intelligence artificielle. Cependant, Yanik Guillemette soutient que l'investissement ne suffit pas si le cadre politique devient hostile à l'esprit d'expérimentation.

« On ne peut pas réglementer le chemin vers la prospérité », ajoute-t-il. « La course mondiale pour le talent est féroce. Nous avons besoin d'un cadre qui donne aux autorités les outils nécessaires sans transformer le Canada en une juridiction marquée par l'incertitude juridique. »

Un appel à l'équilibre

M. Guillemette appelle à un débat transparent sur le projet de loi C-22, exhortant les décideurs à inclure des mécanismes de protection robustes pour préserver « l'oxygène économique » du secteur technologique.

« Le Canada est à la croisée des chemins », conclut Yanik Guillemette. « Nous devons décider si nous voulons être les bâtisseurs de l'avenir ou simplement ses régulateurs. La sécurité et l'innovation ne s'excluent pas mutuellement, mais elles exigent un équilibre que le projet de loi C-22 n'a pas encore démontré. »

À propos de Yanik Guillemette

Yanik Guillemette est un entrepreneur technologique, investisseur et leader d’opinion canadien spécialisé dans l’intersection entre la transformation numérique et les politiques économiques. Il est activement impliqué dans plusieurs entreprises et projets technologiques et milite pour la réduction des barrières à l’entrepreneuriat ainsi que pour le renforcement de la compétitivité de l’innovation canadienne.

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