Hampiðjan hf - Niðurstaða aðalfundar 20. mars 2026

Á aðalfundi Hampiðjunnar hf. sem haldinn var 20. mars 2026, var skýrsla stjórnar og ársreikningur fyrir árið 2025 samþykkt samhljóða.
Sjálfkjörið var í félagsstjórn.
Formaður félagsstjórnar
Vilhjálmur Vilhjálmsson
Meðstjórnendur
Auður Kristín Árnadóttir
Kristján Loftsson
Loftur Bjarni Gíslason
Sigrún Þorleifsdóttir
Eftirfarandi tillögur stjórnar Hampiðjunnar voru samþykktar:
Tillaga um greiðslu arðs
Aðalfundur Hampiðjunnar hf. samþykkir að á árinu 2026 vegna rekstrarársins 2025 verði greiddar 0,44 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða um 275 milljónir ISK. Arðurinn verði greiddur í viku 23.
Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 20. mars 2026, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 24. mars 2026.
Arðleysisdagurinn er 23. mars 2026.
Tillaga um þóknanir fyrir komandi starfsár
Aðalfundur samþykktir tillögu stjórnar um að þóknun til stjórnarmanna verði 400.000 kr. á mánuði, formaður fái þrefaldan hlut og að þóknun til nefndarmanna í endurskoðunarnefnd verði 120.000 ISK á mánuði, formaður fái 200.000 kr. á mánuði.
Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins
Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um að starfskjarastefna félagsins, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi muni gilda áfram eftirfarandi breytingu. Við 8. gr. var bætt við eftirfarandi setningu: „ Kaupaukar til forstjóra og annarra æðstu stjórnenda Hampiðjunnar hf. skulu að hámarki nema 5 mánaða grunnlaunum fyrir viðkomandi rekstrarár.”
Tillaga um endurskoðunarfélag
Endurskoðunarfélag verði PricewaterhouseCoopers ehf.
Tillaga um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd
Aðalfundur samþykkti tillögu stjórnar um að Jóhann Gunnar Jóhannsson, löggiltur endurskoðandi, verði utanaðkomandi nefndarmaður í endurskoðunarnefnd.
Önnur mál – ályktunartillaga um tilnefningarnefnd
Felld var framkomin ályktunartillaga um að fela stjórn að undirbúa stofnun tilnefningarnefndar.