Publication relative à des notifications de transparence

 | Source: Nyxoah Nyxoah

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 20 mars 2026, 22:30h CET / 17:30h ET Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

Robert Taub / Robelga SRL

Le 19 mars 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Robert Taub et d’une personne liée, Robelga SRL, à la suite du franchissement à la hausse du seuil de 3% par Robelga SLR le 30 décembre 2025 (sans modification de la participation globale du “groupe”). Sur la base de la notification, Robert Taub (avec ses entreprises contrôlées) détenait 4.360.800 droits de vote, soit 4.310.800 droits de vote attachés à des titres et 50.000 instruments financiers assimilés, représentant 10,14% du nombre total des droits de vote en date du 30 décembre 2025 (43.026.460).

La notification datée du 19 mars 2026 contient les informations suivantes :

  • Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
  • Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Personnes tenues à la notification :
    • Robert Taub
    • Robelga SRL (avec adresse à Avenue des Croix de Guerre 149 / 13, 1120 Brussels)
  • Date du dépassement de seuil : le 30 décembre 2025
  • Seuil franchi : 3%
  • Dénominateur : 43.026.460
  • Détails de la notification :

A) Droits de voteNotification précédenteAprès la transaction
 # droits de vote# droits de vote% de droits de vote
Détenteurs de droits de vote Attachés à des titresNon liés à des titresAttachés à des titresNon liés à des titres
Robert Taub2.712.5102.712.51006,30%0,00%
BMI Estate567.484000,00%0,00%
Robelga SRL1.030.8061.598.29003,71%0,00%
Sous-total4.310.8004.310.800 10,02% 
 TOTAL4.310.800010,02%0,00%


B) Instruments financiers assimilésAprès la transaction
Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financierDate d’échéanceDate ou délai d’exercice ou de conversion# droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument% de droits de voteRèglement
Robert TaubDroits de souscription08/06/2027 25.0000,06%en espèces
Robert TaubDroits de souscription14/06/2028 25.0000,06%en espèces
 TOTAL  50.0000,12% 


 TOTAL (A & B)# droits de vote% de droits de vote 
    4.360.80010,14% 
  • Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Robelga SRL est 100% propriété de BMI Estate (société simple sans personnalité juridique). Robert Taub a 100% l'usufruit et les enfants de Robert Taub ont 100% la nue-propriété de BMI Estate.
  • Information supplémentaire : Cette notification était requise en raison du dépassement à la hausse du seuil de 3% par Robelga SRL.

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Contact:
Nyxoah
John Landry, CFO
IR@nyxoah.com

Pièce jointe


Attachments

2026 03 20 PR Transparency notification (Robert Taub) (FR)
GlobeNewswire

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