INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 20 mars 2026, 22:30h CET / 17:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

Robert Taub / Robelga SRL

Le 19 mars 2026, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Robert Taub et d’une personne liée, Robelga SRL, à la suite du franchissement à la hausse du seuil de 3% par Robelga SLR le 30 décembre 2025 (sans modification de la participation globale du “groupe”). Sur la base de la notification, Robert Taub (avec ses entreprises contrôlées) détenait 4.360.800 droits de vote, soit 4.310.800 droits de vote attachés à des titres et 50.000 instruments financiers assimilés, représentant 10,14% du nombre total des droits de vote en date du 30 décembre 2025 (43.026.460).

La notification datée du 19 mars 2026 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

: acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Robert Taub Robelga SRL (avec adresse à Avenue des Croix de Guerre 149 / 13, 1120 Brussels)

: Date du dépassement de seuil : le 30 décembre 2025

: le 30 décembre 2025 Seuil franchi : 3%

: 3% Dénominateur : 43.026.460

: 43.026.460 Détails de la notification :





A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Robert Taub 2.712.510 2.712.510 0 6,30% 0,00% BMI Estate 567.484 0 0 0,00% 0,00% Robelga SRL 1.030.806 1.598.290 0 3,71% 0,00% Sous-total 4.310.800 4.310.800 10,02% TOTAL 4.310.800 0 10,02% 0,00%





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion # droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement Robert Taub Droits de souscription 08/06/2027 25.000 0,06% en espèces Robert Taub Droits de souscription 14/06/2028 25.000 0,06% en espèces TOTAL 50.000 0,12%





TOTAL (A & B) # droits de vote % de droits de vote 4.360.800 10,14%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Robelga SRL est 100% propriété de BMI Estate (société simple sans personnalité juridique). Robert Taub a 100% l'usufruit et les enfants de Robert Taub ont 100% la nue-propriété de BMI Estate.

: Robelga SRL est 100% propriété de BMI Estate (société simple sans personnalité juridique). Robert Taub a 100% l'usufruit et les enfants de Robert Taub ont 100% la nue-propriété de BMI Estate. Information supplémentaire : Cette notification était requise en raison du dépassement à la hausse du seuil de 3% par Robelga SRL.

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Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



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