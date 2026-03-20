Snail Games 借 GDC 2026 之势，通过 2026 年 Steam 春季特卖推动产品组合增长，重点推出《方舟：生存飞升》、《回音：飞艇传说》和《颂钟长鸣》

加利福尼亚州卡尔弗城, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商，Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL，以下简称 “Snail Games” 或“公司”) 在 2026 年游戏开发者大会 (GDC) 上大放异彩并圆满收官。期间公布了《方舟》系列的重大内容更新，宣布了 Wandering Wizard 的新独立游戏 《Gobby Gang》 ，并重点介绍了其当前产品组合所取得的关键里程碑，包括《颂钟长鸣》达到 100 万份销量，以及《回音：飞艇传说》在抢先体验版发布 3 个月内好评率提升超 50%。借着 GDC 所催生的热潮，Snail Games 趁势为玩家奉上大礼，在 Steam 春季特卖中推出《方舟》系列作品、《颂钟长鸣》、《回音：飞艇传说》等多款游戏。

作为 Steam 春季特卖的一部分，Snail Games 旗下多款精品游戏推出折扣活动，包括 《方舟：生存飞升》 (直降 75%)、 《方块方舟》 (直降 57%)、 《颂钟长鸣》 (直降 34%)、 《回音：飞艇传说》 (直降 20%) 等。此次促销活动为玩家提供了体验新亮相作品和经典热门游戏的机会，在扩大公司产品阵容受众覆盖的同时，充分利用 Steam 平台季节性流量增长。

季节性销售仍然是提升知名度和单位销量增长的关键驱动力，尤其是在与 GDC 等行业活动所带来的更高关注度相结合时。通过将其促销策略与关键市场时机相结合，Snail Games 旨在扩大产品曝光度，将兴趣转化为销量，并强化其 IP 产品组合在新老玩家中的长期价值。

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关于 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发与发行公司，为全球玩家提供互动式数字娱乐内容。公司拥有高品质游戏产品组合，涵盖主机、PC 端及移动设备等多个平台。如需了解更多信息，请访问： https://snail.com/

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述，可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“也许”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。本新闻稿多处存在前瞻性陈述，包括但不限于关于 Snail 借 GDC 2026 之势，通过 2026 年 Steam 春季特卖推动产品组合增长，重点推出《方舟：生存飞升》、《回音：飞艇传说》和《颂钟长鸣》；Snail Games 旨在通过将其促销策略与关键市场时机相结合，来提高游戏被发现的机会，将兴趣转化为销量，并强化其 IP 产品组合在新老玩家中的长期价值；以及上述各项所依据的假设。

关于可能影响 Snail 财务业绩和业务的风险、不确定性和其他因素的更多信息，包括 Snail 能否继续保持势头以推动产品组合增长；其扩大产品曝光度、将兴趣转化为销量以及强化其 IP 产品组合长期价值的能力；以及其不时向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的文件 (包括已向或将要向 SEC 提交的 10-K 表年度报告和 10-Q 表季度报告) 中包含的风险。您不应依赖这些前瞻性陈述。由于此类陈述受风险和不确定性的影响，实际结果可能与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于管理层的信念和假设以及 Snail 当前可获得的信息，Snail 不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述以反映其作出日期之后发生的事件或存在的情况。