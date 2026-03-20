Snail Games 乘著 2026 年遊戲開發者大會的強勁氣勢，透過 2026 年 Steam 春季特賣推出旗下大作《方舟：生存飛升》、《Echoes of Elysium》和《Bellwright》推動產品組合業績增長

加州卡爾弗城, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的互動數碼娛樂獨立開發商和發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（「Snail Games」或「公司」）在 2026 年遊戲開發者大會 (GDC 2026) 上大放異彩，滿載而歸。公司在大會上為《方舟》系列遊戲揭曉了重大內容更新，公佈了由 Wandering Wizard 開發的獨立遊戲新作 《Gobby Gang》 ，並分享了當前遊戲組合的多項關鍵成就，包括《Bellwright》銷量突破 100 萬套，以及《Echoes of Elysium》在搶先體驗推出後 3 個月內好評率飆升超過 50%。延續 GDC 2026 的熱烈迴響，Snail Games 將這股氣勢直接帶給玩家，旗下《方舟》系列遊戲、《Bellwright》、《Echoes of Elysium》等多款作品將重磅參與 Steam 春季特賣。

作為 Steam 春季特賣的參展商之一，Snail Games 旗下多款人氣遊戲均有折扣優惠，當中包括 《方舟：生存飛升》 （25 折）、 《PixARK》 （43 折）、 《Bellwright》 （66 折）、 《Echoes of Elysium》 （8 折）等。此推廣活動讓玩家有機會體驗全新展示作品及經典熱門大作，從而善用 Steam 平台在季節性活動期間的龐大流量，也能讓更多玩家接觸到公司的多元遊戲陣容。

季節性特賣仍是提升遊戲曝光度和銷量增長的黃金機遇，尤其是配合 GDC 等業界盛會所激發的高度關注時，效果更為顯著。Snail Games 的推廣策略緊扣市場的關鍵時刻，旨在提升遊戲曝光率，將關注轉化為實際銷量，並持續深化新舊玩家對其 IP 系列產品的長期價值。

有興趣與 Snail Games 旗下遊戲合作的創作者，歡迎聯絡 creatordirect@noiz.gg

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一間全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、個人電腦 (PC) 和流動裝置。有關更多資訊，請瀏覽： https://snail.com/

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如 「預期」、「相信」、「可以」、「期望」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和 「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。前瞻性陳述在本新聞稿多處出現，包括但不限於有關 Snail 借助 GDC 2026 氣勢，透過包括《方舟：生存飛升》、《Echoes of Elysium》和《Bellwright》的 2026 年 Steam 春季特賣來推動產品組合增長的陳述；Snail Games 旨在透過緊扣市場重要時刻的推廣策略，提升遊戲曝光率、將玩家興趣轉化為實際銷量，並強化新舊玩家對其 IP 組合長期價值的認同的陳述，以及任何上文陳述的相關假設。

有關可能影響 Snail 財務業績及業務的風險、不確定性及其他因素的進一步資訊，包括 Snail 能否延續此氣勢以推動產品組合增長；其能否擴大曝光機會、將興趣轉化為銷量，以及強化其 IP 組合的長期價值；以及其不時向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中所載的風險，包括已提交或將提交予 SEC 的 10-K 表格年度報告及 10-Q 表格季度報告。讀者不應依賴這些前瞻性陳述，因為由於這些風險和不確定性，實際的成果和結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於管理層的信念和假設，以及 Snail 目前可獲得的資訊，且 Snail 不承擔任何義務更新所提供的前瞻性陳述，以反映在其作出日期之後發生的事件或存在的情況。