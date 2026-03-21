Financière de Tubize - Rapport annuel 2025

Rapport annuel 2025

Informations réglementées - 21 mars 2026

Le conseil d’administration de la Financière de Tubize a établi le rapport annuel 2025. Ce rapport est disponible sur le site internet www.financiere-tubize.be

Bénéfice de l’exercice € 93,2 millions (€ 90,1 millions en 2024, + 3,5%),

Remboursement intégral de l’endettement bancaire en mai 2025 (€ 41,3 millions au 31 décembre 2024),

Acquisition, en 2025, de 24.487 titres UCB, au cours moyen de € 178,27, pour un montant total de € 4,4 millions, amenant la participation de 36,27% au 31 décembre 2024 à 36,28% au 31 décembre 2025.

Si l’assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2026 approuve les comptes annuels 2025 et l’affectation du résultat proposée, un dividende de € 1,08 brut (contre € 1,04 pour l’exercice 2024, soit une augmentation de 3,85%) sera payable à partir du 11 mai 2026 aux bureaux, sièges et agences de la BNP Paribas Fortis, contre remise du coupon n° 21.

Ex-dividende 7 mai 2026

Enregistrement 8 mai 2026

Date de paiement 11 mai 2026