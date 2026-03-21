Financière de Tubize - Jaarlijks verslag 2025

Jaarlijks verslag 2025

Gereglementeerde informatie 21 maart 2026

De raad van bestuur van Financière de Tubize heeft het jaarlijks financieel verslag 2025 opgesteld. Dit verslag is beschikbaar op de website www.financiere-tubize.be

Winst van het boekjaar: € 93,2 miljoen (€ 90,1 miljoen in 2024,+ 3,5%),

Volledige terugbetaling van de bankschuld in mei 2025 (€ 41,3 miljoen op 31 december 2024),

Aanschaffing, in 2025, van 24.487 UCB-aandelen, tegen een gemiddelde koers van € 178,27, voor een totaalbedrag van € 4,4 miljoen, waardoor de deelneming in UCB gestegen is van 36,27% op 31 december 2024 naar 36,28% op 31 december 2025.

Als de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2026 de jaarrekening 2025 goedkeurt, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, zal een bruto dividend van € 1,08 (vergeleken met € 1,04 voor boekjaar 2024, een stijging met 3,85%) betaalbaar worden gesteld vanaf 11mei 2026 in de kantoren, zetels en agentschappen van BNP Paribas Fortis, tegen afgifte van coupon n°21.

Ex-dividend 7 mei 2026

Record date 8 mei 2026

Betaaldatum 11 mei 2026