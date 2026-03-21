Bitget y SlowMist identifican riesgos de seguridad emergentes a medida que agentes de IA comienzan a ejecutar operaciones

VICTORIA, Seychelles, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, el mayor Universal Exchange (UEX) del mundo, ha colaborado con la firma de seguridad blockchain SlowMist, para publicar un informe de investigación conjunto que examina los riesgos emergentes a medida que los sistemas de inteligencia artificial comienzan a ejecutar operaciones de forma autónoma. A medida que el trading entra en esta fase “agéntica”, en la que los sistemas pasan del análisis a la acción, está surgiendo una nueva categoría de riesgo que los modelos de seguridad tradicionales no fueron diseñados para abordar.

El informe destaca un cambio fundamental en el que una vez la IA pasa de desempeñar funciones de asesoramiento a ejecutar operaciones, los errores y las vulnerabilidades dejan de ser eventos aislados. Pueden desencadenar resultados financieros inmediatos e irreversibles. En los mercados de criptomonedas, donde las transacciones se liquidan de forma instantánea, un agente comprometido o mal dirigido puede actuar más rápido de lo que permite la intervención humana.

“La IA ya no solo interpreta los mercados, ahora participa en ellos”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Eso cambia por completo la naturaleza del riesgo. La cuestión ya no es cuán inteligentes son estos sistemas, sino cuán seguras es sus operaciones”.

Según la investigación, los sistemas basados en agentes introducen nuevas superficies de ataque en múltiples capas, desde las entradas del modelo hasta las vías de ejecución. La inyección de instrucciones (prompts) puede influir en la toma de decisiones, los complementos maliciosos pueden alterar el comportamiento y las API (interfaces de programación de aplicaciones) con permisos excesivos pueden exponer el capital a acciones no deseadas. Estos riesgos se ven agravados por la naturaleza siempre activa de los agentes autónomos, que operan de forma continua sin supervisión directa del usuario.

En lugar de tratar estas vulnerabilidades como incidentes aislados, el informe las presenta como riesgos sistémicos. En la era agéntica, la seguridad debe ir más allá de las protecciones a nivel de aplicación y abarcar la arquitectura de cómo los sistemas de IA interactúan con el capital.

El enfoque de Bitget refleja este cambio. La plataforma separa la inteligencia, la ejecución y la autorización de activos en capas distintas, lo que reduce la probabilidad de que un único punto de fallo provoque operaciones no deseadas. Los permisos se estructuran bajo el principio de privilegio mínimo, e incorporan procesos de simulación y verificación de transacciones antes de que finalice la ejecución. Estos controles están diseñados para garantizar que, incluso cuando los agentes de IA operen de forma autónoma, su alcance permanezca definido y limitado.

El análisis de SlowMist refuerza la necesidad de un modelo de seguridad de ciclo cerrado, en el que los riesgos se aborden antes, durante y después de la ejecución. El monitoreo continuo, los permisos acotados y los flujos de transacciones verificables constituyen la base de este enfoque, trasladando la seguridad de un proceso reactivo a un diseño integrado en el sistema.

Los hallazgos apuntan a una realidad más amplia donde los agentes de IA se integran cada vez más en el trading, la gestión de activos y la actividad on-chain, la frontera entre la intención del usuario y la ejecución del sistema se vuelve cada vez más abstracta. En este entorno, la fiabilidad ya no se determina únicamente por el rendimiento, sino por la capacidad de los sistemas para operar dentro de límites controlados.

Dentro del modelo UEX de Bitget, donde coexisten criptoactivos, derivados e instrumentos tradicionales tokenizados, este cambio tiene implicaciones más amplias. A medida que la actividad financiera se vuelve más automatizada e interconectada, la infraestructura debe diseñarse no solo para la velocidad y el acceso, sino también para la contención y la resiliencia. El informe conjunto sirve como punto de referencia para plataformas, desarrolladores y usuarios que navegan esta transición, destacando que la próxima fase de la innovación financiera dependerá tanto de la ejecución segura como de la inteligencia de los sistemas.

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Acerca de Bitget

Bitget es el Universal Exchange (UEX) líder mundial, que presta servicios a más de 125 millones de usuarios y ofrece acceso a más de 2 millones de tokens cripto, más de 100 acciones tokenizadas, ETFs, materias primas, FX y metales preciosos, como el oro. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su agente de IA, que actúa como copiloto en la ejecución de operaciones. Bitget impulsa la adopción de cripto a través de alianzas estratégicas con LALIGA y MotoGP™. En línea con su estrategia de impacto global, Bitget ha unido fuerzas con UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. Bitget actualmente lidera el mercado TradFi tokenizado, ofreciendo las comisiones más bajas de la industria y la mayor liquidez en más de 150 regiones en todo el mundo.

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