Bitget et SlowMist cartographient les risques de sécurité émergents à mesure que les agents IA commencent à exécuter des transactions

VICTORIA, Seychelles, 21 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse universelle du monde (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange), s’est associée à la société de sécurité blockchain SlowMist pour publier un rapport de recherche conjoint analysant les risques émergents liés à l’exécution autonome des transactions par des systèmes d’intelligence artificielle. À mesure que le trading entre dans une phase « agentique », où les systèmes passent de l’analyse à l’action, une nouvelle catégorie de risques apparaît, des risques pour lesquels les modèles de sécurité traditionnels n’ont pas été conçus.

Le rapport met en évidence un basculement fondamental : dès lors que l’IA ne se limite plus à un rôle consultatif mais intervient dans l’exécution, les erreurs et les exploitations ne sont plus des événements isolés. Elles peuvent entraîner des conséquences financières immédiates et irréversibles. Sur les marchés crypto, où les transactions sont instantanées, un agent compromis ou mal orienté peut agir plus rapidement que toute intervention humaine.

« L’IA ne se contente plus d’interpréter les marchés, elle y participe », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Cela transforme complètement la nature du risque. La question n’est plus de savoir à quel point ces systèmes sont intelligents, mais dans quelle mesure ils sont autorisés à opérer en toute sécurité. »

Selon l’étude, les systèmes basés sur des agents introduisent de nouvelles surfaces d’attaque à plusieurs niveaux, depuis les entrées du modèle jusqu’aux mécanismes d’exécution. Les injections de prompts peuvent influencer la prise de décision, des plugins malveillants peuvent modifier le comportement, et des API surdimensionnées en termes de permissions peuvent exposer les capitaux à des actions non intentionnelles. Ces risques sont amplifiés par la nature « always-on » des agents autonomes, qui fonctionnent en continu sans supervision directe de l’utilisateur.

Plutôt que de considérer ces vulnérabilités comme isolées, le rapport les qualifie de systémiques. À l’ère des agents, la sécurité doit dépasser les protections au niveau applicatif pour s’intégrer à l’architecture même des interactions entre l’IA et les capitaux.

L’approche de Bitget reflète cette évolution. La plateforme dissocie les couches d’intelligence, d’exécution et d’autorisation des actifs, réduisant ainsi la probabilité qu’un point de défaillance unique déclenche des transactions non souhaitées. Les permissions reposent sur le principe du moindre privilège, avec des processus de simulation et de vérification des transactions avant leur exécution finale. Ces mécanismes visent à garantir que, même lorsque les agents IA opèrent de manière autonome, leur périmètre reste clairement défini et limité.

L’analyse de SlowMist souligne la nécessité d’un modèle de sécurité en boucle fermée, où les risques sont traités avant, pendant et après l’exécution. Une surveillance continue, des permissions encadrées et des flux de transactions vérifiables constituent les fondations de ce cadre, transformant la sécurité d’un processus réactif en un élément intrinsèque de la conception des systèmes.

Les conclusions du rapport mettent en lumière une réalité plus large : à mesure que les agents IA s’intègrent davantage dans le trading, la gestion d’actifs et les activités on-chain, la frontière entre l’intention de l’utilisateur et l’exécution par le système devient de plus en plus abstraite. Dans cet environnement, la fiabilité ne dépend plus uniquement de la performance, mais de la capacité des systèmes à opérer dans des limites strictement contrôlées.

Dans le modèle UEX de Bitget, où coexistent crypto-actifs, produits dérivés et instruments traditionnels tokenisés, cette évolution a des implications étendues. À mesure que les activités financières deviennent plus automatisées et interconnectées, les infrastructures doivent être conçues non seulement pour la rapidité et l’accessibilité, mais aussi pour la maîtrise des risques et la résilience. Ce rapport conjoint constitue un point de référence pour les plateformes, développeurs et utilisateurs qui naviguent dans cette transition, soulignant que la prochaine phase de l’innovation financière dépendra autant de la sécurité de l’exécution que de l’intelligence des systèmes.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à son agent IA qui agit en tant que copilote pour l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™. Conformément à sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’UNICEF afin de soutenir l’éducation à la blockchain de 1,1 million de personnes à l’horizon 2027. Leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

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