Bitget ו-SlowMist ממפות סיכוני אבטחה מתפתחים כאשר סוכני בינה מלאכותית מתחילים לבצע עסקאות

ויקטוריה, סיישל, March 21, 2026

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, שיתפה פעולה עם חברת אבטחת הבלוקצ'יין SlowMist, כדי לפרסם דו"ח מחקר משותף הבוחן את הסיכונים שנוצרים כאשר מערכות בינה מלאכותית מתחילות לבצע עסקאות באופן עצמאי. ככל שהמסחר נכנס לשלב "סוכני" זה, שבו מערכות עוברות מעבר לניתוח לפעולה, קטגוריית סיכון חדשה מתעצבת, כזו שמודלים מסורתיים של אבטחה לא נועדו להתמודד איתה.

הדו"ח מדגיש שינוי מהותי, לפיו ברגע שבינה מלאכותית עוברת מתפקידי ייעוץ לתפקידי ביצוע, שגיאות וניצול לרעה אינם עוד אירועים בודדים. הם יכולים לגרום לתוצאות פיננסיות מיידיות ובלתי הפיכות. בשווקי קריפטוגרפיה, שבהם עסקאות מסודרות באופן מיידי, סוכן שנפגע או נותב בצורה שגויה יכול לפעול מהר יותר ממה שהתערבות אנושית מאפשרת.

"בינה מלאכותית כבר לא רק מפרשת שווקים, היא משתתפת", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "זה משנה את אופי הסיכון לחלוטין. השאלה היא כבר לא כמה המערכות האלה חכמות, אלא כמה בטוח מותר להן לפעול".

על פי המחקר, מערכות מבוססות סוכנים מציגות משטחי תקיפה חדשים על פני שכבות מרובות, החל מקלט מודל ועד נתיבי ביצוע. הזרקה מהירה יכולה להשפיע על קבלת החלטות, תוספים זדוניים יכולים לשנות התנהגות וממשקי API בעלי הרשאות יתר עלולים לחשוף הון לפעולות לא מכוונות. סיכונים אלה מחמירים בשל האופי התמידי של סוכנים אוטונומיים, הפועלים ברציפות ללא פיקוח ישיר של המשתמש.

במקום להתייחס אליהם כאל נקודות תורפה מבודדות, הדו"ח ממסגר אותן כמערכתיות. אבטחה בעידן הסוכנים חייבת להרחיב מעבר לאמצעי הגנה ברמת האפליקציה אל תוך הארכיטקטורה של האופן שבו מערכות בינה מלאכותית מקיימות אינטראקציה עם הון.

הגישה של Bitget משקפת את השינוי הזה. הפלטפורמה מפרידה בין מודיעין, ביצוע ואישור נכסים לשכבות נפרדות, מה שמפחית את הסבירות שכל נקודת כשל אחת עלולה לגרום לעסקאות לא מכוונות. ההרשאות בנויות סביב גישה בעלת הרשאות נמוכות ביותר, כאשר תהליכי סימולציה ואימות עסקאות מוצגים לפני סיום הביצוע. בקרות אלו נועדו להבטיח שגם כאשר סוכני בינה מלאכותית פועלים באופן אוטונומי, היקפם יישאר מוגדר ומוגבל.

הניתוח של SlowMist מחזק את הצורך במודל אבטחה סגור, שבו סיכונים מטופלים לפני, במהלך ואחרי הביצוע. ניטור רציף, הרשאות מוגבלות וזרימות עסקאות ניתנות לאימות מהווים את הבסיס של מסגרת זו, ומעבירים את האבטחה מתהליך ריאקטיבי לתכנון מערכת משובצת.

הממצאים מצביעים על מציאות רחבה יותר שבה סוכני בינה מלאכותית משתלבים יותר במסחר, ניהול נכסים ופעילות ברשת; הגבול בין כוונת המשתמש לביצוע המערכת הופך מופשט יותר ויותר. בסביבה זו, אמינות אינה נקבעת עוד אך ורק על ידי ביצועים, אלא לפי מידת היעילות שבה המערכות יכולות לפעול במסגרת גבולות מבוקרים.

בתוך מודל UEX של Bitget, שבו נכסי קריפטו, נגזרים וכלים מסורתיים שעברו אסימונים מתקיימים יחד, לשינוי זה השלכות רחבות יותר. ככל שהפעילות הפיננסית הופכת לאוטומטית ומקושרת יותר, יש לתכנן את התשתית לא רק למהירות וגישה, אלא גם לבלימה וחוסן. הדו"ח המשותף משמש כנקודת ייחוס עבור פלטפורמות, מפתחים ומשתמשים המנווטים את המעבר הזה, ומדגיש כי השלב הבא של חדשנות פיננסית יהיה תלוי במידה רבה בביצוע מאובטח כמו במערכות חכמות.

לקריאת הדו"ח המלא, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-125 מיליון משתמשים עם גישה ליותר מ-2 מיליון אסימוני קריפטו ושווקי TradFi כגון יותר מ- 100 מניות, קרנות סל, סחורות, מט"ח ומתכות יקרות כמו זהב. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית. Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם LALIGA ו-MotoGP™. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ליוניסף כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. Bitget מובילה כיום את שוק מטבעות ה-TradFi, ומספקת את העמלות הנמוכות ביותר בתעשייה ואת הנזילות הגבוהה ביותר ב-150 אזורים ברחבי העולם.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה המצורפת להודעה זו זמינה בכתובת

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beaca95e-3522-47e1-b389-7cbe4d911323