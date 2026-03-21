ビットゲットとスローミスト、AIエージェントによる取引実行開始に伴い顕在化するセキュリティリスクをマッピング

セーシェル共和国ヴィクトリア発, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット(Bitget) は、ブロックチェーンセキュリティ企業であるスローミスト (SlowMist) と協力し、AIシステムが自律的に取引を実行し始めることで生じるリスクを検証する共同研究レポートを発表した。 取引が、システムが分析から実行へと移行する「エージェント化」フェーズに入ることで、従来のセキュリティモデルでは想定されていなかった新たなリスクカテゴリーが形成されつつある。

このレポートは、AIが助言的な役割から実行段階へと移行すると、エラーや悪用はもはや孤立した事象ではなくなるという根本的な変化を浮き彫りにしている。 それらは、即時的で不可逆的な財務上の結果を引き起こす可能性がある。 暗号資産市場では取引が即時に決済されるため、不正に操作されたり誤った方向に誘導されたエージェントは、人間が介入できる速度を超えて行動してしまう可能性がある。

「AIは、もはや市場を解釈するだけでなく、市場そのものに参加しています」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「それは、リスクの本質を完全に変えてしまいます。 問題は、これらのシステムがどれほど高度な知能を持つかではなく、どれだけ安全に運用させられるかという点にあります。」

研究によると、エージェントベースのシステムは、モデル入力から実行経路に至るまで複数のレイヤーにわたり、新たな攻撃対象領域を生み出している。 プロンプトインジェクションは意思決定に影響を与え、悪意のあるプラグインは挙動を改変し、過剰な権限を持つAPIは資金を意図しないアクションに晒す可能性がある。 これらのリスクは、ユーザーによる直接的な監視なしに継続的に稼働する、自律型エージェントの常時稼働という性質によって、さらに増幅される。

このレポートは、これらを個別の脆弱性として扱うのではなく、システム全体に関わる問題として位置付けている。 エージェント型時代のセキュリティは、アプリケーションレベルの安全対策にとどまらず、AIシステムが資金とどのように相互作用するかというアーキテクチャにまで拡張されなければならない。

ビットゲットのアプローチは、このシフトを反映している。 このプラットフォームは、情報分析、取引実行、資産承認を明確に分離されたレイヤーに分けることで、単一障害点が意図しない取引を引き起こす可能性を低減している。 権限は最小権限アクセスの原則に基づいて構成されており、実行が確定する前にトランザクションのシミュレーションと検証プロセスが導入されている。 これらの制御は、AIエージェントが自律的に動作する場合であっても、そのスコープが明確に定義され、制限されたままであることを保証するよう設計されている。

スローミストの分析は、実行前・実行中・実行後にリスクへ対処するクローズドループ型のセキュリティモデルの必要性を改めて強調している。 継続的な監視、限定された権限、検証可能なトランザクションフローがこのフレームワークの基盤を形成し、セキュリティを事後対応的なプロセスから組み込み型のシステム設計へと移行させている。

今回の研究結果は、AIエージェントが取引、資産管理、オンチェーン活動にさらに統合されるにつれて、ユーザーの意図とシステムの実行との境界線が一層曖昧になるという、より広範な現実を示唆している。 このような環境では、信頼性はもはや性能だけで決まるのではなく、システムが制御された限界内でどれだけ適切に動作できるかによって決まる。

暗号資産、デリバティブ、トークン化された従来型金融商品が共存するビットゲットのUEXモデルにおいて、このシフトはより広範な影響をもたらす。 金融活動の自動化と相互接続が進む中で、インフラはスピードとアクセス性だけでなく、封じ込めとレジリエンスも考慮して設計されなければならない。 この共同レポートは、この移行期を進むプラットフォーム、開発者、ユーザーにとっての参照点となり、金融イノベーションの次の段階が、インテリジェントシステムと同様に、安全な実行に大きく依存することを強調している。

レポート全文はこちらから閲覧可能。

ビットゲットについて

ビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,500万人以上のユーザーに、200万以上の暗号トークンに加え、100以上のトークン化株式、ETF、コモディティ、外国為替、金などの貴金属へのアクセスを提供している。 エコシステムは、コパイロットとして取引注文を執行するAIエージェントにより、ユーザーがよりスマートに取引できるよう支援することに取り組んでいる。 ビットゲットは、ラ・リーガ (LALIGA) や MotoGP™ との戦略的提携を通じて、暗号資産の採用を推進している。 グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。 ビットゲットは現在、トークン化されたトラディファイ市場をリードしており、世界150の地域で業界最低水準の手数料と最高の流動性を提供している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | X (旧 Twitter) | Telegram | LinkedIn | Discord

報道関係者向け問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることを推奨する。 投資の価値は変動する可能性があり、運用目標を達成できない場合や、投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の資産運用経験と財務状況を考慮されたい。 過去の実績は将来の成果を保証するものではない。 ビットゲットは、発生しうるいかなる損失についても一切の責任を負わない。 ここに記載された内容は、資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳しくは、同社の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beaca95e-3522-47e1-b389-7cbe4d911323