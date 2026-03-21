Bitget·SlowMist, AI 에이전트 거래 실행 확산에 따른 보안 리스크 분석

빅토리아 세이셸, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget이 블록체인 보안 기업 SlowMist와 협력해 AI 시스템이 자율적으로 거래를 수행하기 시작하면서 나타나는 위험을 분석한 공동 연구 보고서를 발표했다. 거래가 분석 단계를 넘어 실제 실행으로 이어지는 이른바 ‘에이전트형(agentic)’ 단계로 진입하면서, 기존 보안 모델로는 대응하기 어려운 새로운 유형의 리스크가 부상하고 있다는 점을 지적했다.

보고서는 AI가 자문 역할을 넘어 거래 실행까지 맡게 되면 오류나 보안 취약점이 더 이상 개별 사건에 그치지 않고 즉각적이고 되돌릴 수 없는 금융 결과로 이어질 수 있다고 강조했다. 특히 거래가 즉시 체결되는 암호화폐 시장에서는, 손상되거나 잘못 작동하는 AI 에이전트가 인간의 개입보다 빠르게 행동할 수 있어 그 위험성이 더욱 크다고 분석했다.

Bitget의 최고경영자(CEO) 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “AI는 더 이상 시장을 해석하는 데 그치지 않고 실제로 참여하고 있다”며 “이는 위험의 성격 자체를 완전히 바꾼다. 이제 중요한 것은 이 시스템이 얼마나 똑똑한지가 아니라, 얼마나 안전하게 운영되도록 설계되어 있는가”라고 말했다.

연구에 따르면, 에이전트 기반 시스템은 모델 입력부터 실행 경로에 이르기까지 여러 계층에서 새로운 공격 표면을 만들어낸다. 프롬프트 인젝션은 의사결정을 왜곡할 수 있고, 악성 플러그인은 시스템의 행동을 변경할 수 있으며, 과도한 권한이 부여된 API는 자금을 의도치 않은 방향으로 노출시킬 수 있다. 이러한 위험은 사용자 직접 통제 없이 24시간 지속적으로 작동하는 자율 에이전트의 특성으로 인해 더욱 증폭된다.

보고서는 이러한 문제를 개별 취약점이 아닌 구조적 문제로 규정한다. 에이전트 기반 시대의 보안은 단순한 애플리케이션 수준의 방어를 넘어, AI 시스템이 자본과 상호작용하는 방식의 구조 전반으로 확장되어야 한다고 강조했다.

Bitget의 접근 방식은 이러한 변화에 대응하고 있다. 해당 플랫폼은 지능(분석), 실행, 자산 권한을 서로 분리된 계층으로 구성해 단일 장애 지점이 의도치 않은 거래로 이어질 가능성을 낮췄다. 또한 최소 권한 원칙에 기반해 접근 권한을 설정하고, 거래 실행 전 시뮬레이션과 검증 절차를 도입했다. 이러한 통제 장치는 AI 에이전트가 자율적으로 작동하더라도 그 범위가 명확하게 정의되고 제한되도록 하기 위해 설계됐다.

SlowMist의 분석은 실행 전·중·후 전 단계에서 위험을 관리하는 폐쇄형(Closed-loop) 보안 모델의 필요성을 강조한다. 지속적인 모니터링, 제한된 권한 설정, 검증 가능한 거래 흐름이 이 프레임워크의 핵심을 이루며, 보안을 사후 대응 방식이 아닌 시스템 설계에 내재된 요소로 전환하는 데 초점을 맞추고 있다.

이번 연구 결과는 AI 에이전트가 거래, 자산 관리, 온체인 활동 전반에 점점 더 깊이 통합됨에 따라 사용자 의도와 시스템 실행 간 경계가 점점 추상화되고 있다는 보다 근본적인 현실을 보여준다. 이러한 환경에서는 성능뿐만 아니라, 시스템이 얼마나 잘 통제된 범위 내에서 작동하는지가 신뢰성을 결정하는 핵심 요소가 된다.

암호화 자산, 파생상품, 토큰화된 전통 금융 자산이 공존하는 Bitget의 UEX 모델에서는 이러한 변화가 더욱 큰 의미를 갖는다. 금융 활동이 자동화되고 상호 연결될수록, 인프라는 단순한 속도와 접근성을 넘어 위험을 통제하고 복원력을 확보하는 방향으로 설계되어야 한다. 이번 공동 보고서는 이러한 전환기를 맞이한 플랫폼, 개발자, 사용자들에게 참고 지점을 제공하며, 금융 혁신의 다음 단계는 지능형 시스템뿐만 아니라 안전한 실행 체계에 달려 있음을 강조한다.

전체 보고서는 해당 링크에서 확인할 수 있다.

Bitget 소개

세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange (UEX))인 Bitget은 전 세계 1억2,500만 명 이상의 이용자에게 200만 개 이상의 암호화폐 토큰과 100종 이상의 토큰화 주식, ETF, 원자재, 외환(FX), 금과 같은 귀금속 등 전통 금융(TradFi) 시장에 대한 접근을 제공하고 있다. Bitget생태계는 거래 주문을 공동 조종사(co-pilot)처럼 실행하는 AI 에이전트를 통해 이용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. Bitget은 라리가(LaLiga), 모토GP(MotoGP™) 등과의 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택 확대를 이끌고 있으며, 글로벌 임팩트 전략의 일환으로 유니세프(UNICEF)와 협력해 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하고 있다. 현재 Bitget은 전 세계 150개 지역에서 업계 최저 수준의 수수료와 최고 수준의 유동성을 제공하며, 토큰화된 전통 금융(TradFi) 시장을 선도하고 있다.

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