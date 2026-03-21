Bitget dan SlowMist Mengenal Pasti Risiko Keselamatan Baharu apabila Ejen AI Mula Melaksanakan Dagangan

VICTORIA, Seychelles, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah bekerjasama dengan SlowMist, sebuah firma keselamatan blockchain, untuk menerbitkan laporan penyelidikan bersama yang meneliti risiko baharu muncul apabila sistem AI mula melaksanakan dagangan secara autonomi. Apabila dagangan memasuki fasa “agentik”, di mana sistem beralih daripada analisis kepada pelaksanaan tindakan, satu kategori baharu risiko sedang muncul—kategori yang tidak direka untuk ditangani oleh model keselamatan tradisional.

Laporan tersebut menekankan perubahan struktur asas di mana apabila AI beralih daripada peranan penasihat kepada pelaksanaa, kesilapan dan eksploitasi bukan lagi peristiwa terpencil. Ia boleh mencetuskan hasil kewangan serta-merta dan tidak boleh dipulihkan. Dalam pasaran kripto, yang mana transaksi diselesaikan serta-merta, ejen yang terjejas atau tersalah arah boleh bertindak lebih pantas daripada campur tangan manusia.

“AI kini bukan lagi sekadar mentafsir pasaran, ia kini turut serta secara aktif,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Perkara itu secara keseluruhan mengubah sifat risiko. Persoalannya bukan lagi sejauh mana sistem ini pintar, tetapi sejauh mana ia dibenarkan untuk beroperasi dengan selamat.”

Menurut kajian tersebut, sistem berasaskan ejen memperkenalkan vektor serangan baharu merentasi pelbagai lapisan, daripada input model hingga ke laluan pelaksanaan. Suntikan arahan (prompt injection) boleh mempengaruhi proses membuat keputusan, pemalam berniat jahat boleh mengubah tingkah laku dan API dengan kebenaran berlebihan boleh mendedahkan modal kepada tindakan yang tidak disengajakan. Risiko ini bertambah serius disebabkan sifat sentiasa aktif ejen autonomi, yang beroperasi secara berterusan tanpa pengawasan langsung daripada pengguna.

Daripada menganggapnya sebagai kelemahan yang terasing, laporan tersebut menganggapnya sebagai isu sistemik. Dalam era agentic, keselamatan perlu diperluas bukan sahaja pada tahap aplikasi, tetapi juga pada seni bina sistem AI yang berhubung dengan modal.

Pendekatan Bitget mencerminkan perubahan ini. Platform tersebut memisahkan lapisan kecerdasan, pelaksanaan dan kebenaran aset kepada struktur berasingan, sekali gus mengurangkan kemungkinan kegagalan tunggal yang mencetuskan dagangan tidak diingini. Kebenaran disusun berdasarkan prinsip akses paling minimum (least-privilege), dengan simulasi dan pengesahan transaksi diperkenalkan sebelum eksekusi dimuktamadkan. Kawalan ini direka untuk memastikan walaupun ejen AI beroperasi secara autonomi, skop mereka tetap terhad dan terkawal.

Analisis SlowMist mengukuhkan keperluan untuk model keselamatan gelung tertutup (closed-loop security model), yang mana risiko ditangani sebelum, semasa dan selepas eksekusi. Pemantauan berterusan, kebenaran terhad serta aliran transaksi yang boleh disahkan membentuk asas rangka kerja ini, mengubah keselamatan daripada proses reaktif kepada reka bentuk sistem terbina.

Penemuan ini menunjukkan realiti yang lebih luas di mana ejen AI semakin terintegrasi dalam dagangan, pengurusan aset dan aktiviti on-chain; sempadan antara niat pengguna dan eksekusi sistem menjadi semakin abstrak. Dalam persekitaran ini, kebolehpercayaan tidak lagi ditentukan semata-mata oleh prestasi, tetapi oleh sejauh mana sistem boleh beroperasi dalam had terkawal.

Dalam model UEX Bitget, yang mana aset kripto, derivatif dan instrumen tradisional yang ditokenisasi wujud bersama, perubahan ini membawa implikasi yang lebih besar. Apabila aktiviti kewangan menjadi lebih automatik dan saling berkait, infrastruktur mesti direka bukan sahaja untuk kelajuan dan akses, tetapi juga untuk pengawalan dan daya tahan. Laporan bersama ini berfungsi sebagai titik rujukan bagi platform, pembangun dan pengguna yang sedang menavigasi peralihan ini, menekankan bahawa fasa seterusnya inovasi kewangan akan bergantung sama banyak pada eksekusi yang selamat seperti pada sistem yang pintar.

Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, berkhidmat kepada lebih 125 juta pengguna dan menawarkan akses kepada lebih 2 juta token kripto, lebih daripada 100 saham yang ditokenisasi, ETF, komoditi, FX serta logam berharga seperti emas. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ejen AI yang bertindak sebagai co-pilot dalam eksekusi dagangan. Bitget memacu penerimaan kripto melalui perkongsian strategik bersama LALIGA dan MotoGP™. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Bitget kini menerajui pasaran TradFi yang ditokenisasi, dengan menawarkan yuran terendah industri serta kecairan tertinggi merentasi 150 wilayah di seluruh dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian.

