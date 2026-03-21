Bitget 与 SlowMist 解析 AI 智能体执行交易带来的新兴安全风险

塞舌尔维多利亚, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget 已与区块链安全公司 SlowMist 合作，发布一份联合研究报告，分析随着 AI 系统开始自主执行交易而产生的风险。 随着交易进入这一“智能体”阶段，即系统从分析走向执行，一类新的风险正在形成，而传统安全模型并未针对其进行设计。

该报告强调了一项根本性转变：一旦 AI 从顾问角色转向执行层面，错误与漏洞利用将不再是孤立事件。 它们可能触发即时且不可逆的金融后果。 在加密市场中，由于交易是即时结算的，一旦智能体被攻陷或被误导，其行动速度可能超出人工干预所能及的范围。

“AI 不再只是解读市场，它正在参与其中，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。 “这将彻底改变风险的性质。 问题已不再是这些系统有多智能，而是它们能在多大程度上安全运行。”

研究指出，基于智能体的系统在从模型输入到执行路径的多个层面上引入了新的攻击面。 提示注入可能影响决策，恶意插件可能改变行为，权限过高的 API 则可能使资金面临非预期操作的风险。 自主智能体始终在线的特性又加剧了这些风险，因为它们在无用户直接监督的情况下持续运行。

报告并未将这些视为孤立漏洞，而是将其界定为系统性风险。 在智能体时代，安全防护必须超越应用层，延伸至 AI 系统与资金交互的架构设计之中。

Bitget 的实践正体现了这一转变。 该平台将智能决策、执行与资产授权划分为不同层级，从而降低单点故障引发非预期交易的可能性。 权限基于最小特权原则构建，并在最终执行前引入交易模拟与验证流程。 这些控制机制旨在确保即便 AI 智能体自主运行，其行为边界依然明确且受控。

SlowMist 的分析进一步强化了对闭环安全模型必要性的认识，即在交易执行前、执行中及执行后全程管理风险。 持续监控、受限权限与可验证的交易流程构成了该框架的基础，将安全防护从被动应对转变为内嵌式系统设计。

研究结果揭示了一个更广泛的现实：随着 AI 智能体愈发深入交易、资产管理与链上活动，用户意图与系统执行之间的界限变得日益抽象。 在这种环境下，系统的可靠性不再仅由性能决定，更取决于其在受控边界内的运行能力。

在 Bitget 的全景交易所 (UEX) 模型中，加密资产、衍生品与代币化传统金融工具并存，这一转变具有更广泛的意义。 随着金融活动日益自动化和互联互通，基础设施的设计不仅要追求速度与可及性，更要注重风险隔离与韧性。 这份联合报告为平台、开发者和用户应对这一转型提供了重要参考，强调下一阶段的金融创新将同样倚重于安全执行与智能系统。

如需查看完整报告，请点击此处。

关于 Bitget

Bitget 是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.25 亿用户提供服务，支持交易超过 200 万种加密货币代币、100 多种代币化股票、ETF、大宗商品、外汇以及黄金等贵金属。 该生态体系致力于通过其 AI 智能体帮助用户更智能地进行交易，作为“副驾驶”辅助交易执行。 Bitget 正通过战略合作推动加密货币的应用，合作方包括西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 及 MotoGP™。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 Bitget 目前在代币化传统金融领域处于领先地位，在全球 150 多个地区提供业内最低费率与最高流动性。

如需了解更多信息，请访问：官网 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立的财务建议，并充分考虑个人理财经验和财务状况。 过往业绩并不能作为未来表现的可靠指标。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 如需了解更多信息，请参阅我们的《使用条款》。

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beaca95e-3522-47e1-b389-7cbe4d911323