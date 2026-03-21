隨著人工智能代理開始執行交易，Bitget 與 SlowMist 探討新興安全風險

塞舌爾維多利亞, March 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange，UEX) Bitget 與區塊鏈安全公司 SlowMist 攜手發佈聯合研究報告，剖析人工智能 (AI) 系統開始自主執行交易時所衍生的風險。 交易活動正步入這個「代理式」階段，系統不再停留於分析，而是直接採取行動，一種新風險類別因而形成，這並非傳統安全模型所能應對。

報告指出，一個根本變化正在發生：當人工智能從提供建議轉為實際執行，任何錯誤及漏洞都不再是獨立事件， 這些事件可能即時引致無法逆轉的財務後果。 在加密貨幣市場，交易即時完成，一個被入侵或誤導的代理，其執行速度可能遠超人類介入的可行速度。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「人工智能不再只是解讀市場，而是參與其中， 風險性質由此被徹底改變。 關鍵不再是這些系統有多聰明，而是我們容許它們在多安全的條件下運作。」

研究顯示，代理式系統在多個層面帶來新的攻擊面，涵蓋模型輸入以至執行路徑。 提示詞注入會影響決策，惡意插件能篡改行為，而應用程式介面 (API) 權限過大則可能令資金承受意外操作的風險。 自主代理屬於全天候，無間斷運作而無需用戶直接監督，這進一步加劇上述風險。

報告主張不應將這些看作個別漏洞，而應視之為系統性問題。 在代理時代，安全措施不能只停留在應用層面，更要延伸至人工智能系統與資金互動的架構。

Bitget 的策略方針，正正反映此轉變。 該平台將智能決策、執行操作與資產授權分層處理，減少因單一環節故障而觸發意外交易的可能。 權限設置遵循最低權限原則，並在交易最終執行前加入模擬與驗證程序。 此等控制機制旨在確保即使人工智能代理自主運作，其活動範圍依然清晰界定並受到約束。

SlowMist 分析進一步證實，建立閉環安全模型很重要，讓風險在交易執行前後及期間都能得到處理。 此框架的基石包括持續監控、權限規管及可驗證的交易流程，將安全從被動應對轉化為系統設計的內在元素。

研究結果反映更廣泛的現實趨勢：當人工智能代理日趨融入交易、資產管理及鏈上活動，用戶意圖與系統執行之間的分野將越來越模糊。 在此環境中，可靠與否不再單憑性能高低論斷，更要審視系統能否在既定約束下運行。

在 Bitget 的全景交易所模型下，加密資產、衍生產品與代幣化傳統工具並存，此轉變帶來更深遠的影響。 金融活動日趨自動化且交織相連，基礎設施的設計不能只追求快速便捷、方便可達，更要兼顧風險區隔及穩健應變。 這份聯合報告為平台、開發者及用戶提供應對這次轉型的參考指引，並指出下一階段的金融創新將同樣取決於安全執行及智能系統的發展。

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