L'IBA lance myQA MatriXX AiR et fait évoluer l'assurance qualité spécifique des patients en thérapie par particules

La première gamme de chambres d'ionisation sans fil pour la thérapie par particules, PSQA, fournissant une vérification rapide et fiable des traitements par protons et ions carbone, et adaptée aux techniques émergentes telles que la radiothérapie FLASH et ARC.

Louvain-la-Neuve, Belgique, 21 mars 2026 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial de la technologie d'accélérateurs de particules et fournisseur mondial de solutions de dosimétrie et d'assurance qualité (QA), annonce le lancement de myQA MatriXX AiR, une solution de chambres d'ionisation 2D sans fil à haute résolution conçu pour l'assurance qualité spécifique aux patients (PSQA) en thérapie par particules, notamment par protons et par ions carbone. Ce lancement démontre une nouvelle fois le rôle d’IBA en tant que force majeure d'innovation et renforce davantage son leadership en matière d'assurance qualité pour les thérapies par faisceau de particules.

En radiothérapie, l'assurance qualité est la garantie essentielle que les traitements, de plus en plus complexes, soient dispensés exactement comme planifié, traduisant l'innovation technologique en confiance clinique et en sécurité des patients.

Avec les thérapies par particules qui s'étendent dans le monde, les centres de protons et d’ions carbone adoptent des modalités de traitement de plus en plus avancées — des thérapies conformationnelle de haute précision aux techniques émergentes de distribution de faisceau telles que la radiothérapie FLASH et ARC.

Si ces innovations décuplent le potentiel clinique, elles renforcent également le besoin de solutions d’assurance qualité robustes et pérennes. Avec myQA MatriXX AiR, l'IBA établit une nouvelle référence dans le domaine en proposant la première solution QA capable d’assurer une vérification complète, spécifique au patient, tant pour les traitements classiques en thérapie par particules que ceux utilisant les modes de distribution de faisceau de nouvelle génération. Cette solution représente une avancée importante et positionne IBA comme le seul partenaire proposant une solution QA fonctionnelle et intégrale pour l'avenir de la thérapie par faisceau de particules.

Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences spécifiques de la thérapie par particules moderne, myQA MatriXX AiR dispose de 1 521 chambres d'ionisation airventilées haute résolution et délivre une lecture complète de la distribution de dose en 2D en quelques secondes, permettant une vérification rapide et fiable de plans de traitement de plus en plus complexes. À mesure que les techniques de traitement deviennent plus complexes, ce niveau de détail se traduit directement par une plus grande confiance, une meilleure sécurité des patients et une validation de plans de traitement plus fiable.

En tant que première solution de détecteurs sans fil disponible sur le marché pour la PSQA de la thérapie par particules, MatriXX AiR simplifie la configuration, réduit le temps d'assurance qualité et s'intègre facilement aux flux de travail en place. Le système est également fonctionnel pour la thérapie FLASH, avec un matériel conçu pour prendre en charge des mesures de doses ultra-élevées alors que les cliniques sont sur le point d’appliquer ces techniques de radiothérapie de nouvelle génération.

Le Dr Loïc Grevillot, chef adjoint de la physique médicale au MedAustron Ion Therapy Center, a déclaré : « Nous avons été satisfaits de tester le dernier détecteur MatriXX d’IBA Dosimetry, qui offre une interface conviviale et — surtout par rapport à nos besoins — une compatibilité avec les faisceaux d'ions carbone. Le détecteur a démontré des performances robustes dans l'évaluation des doses et montre un potentiel sans précédent pour une mise en œuvre clinique dans les flux de contrôle qualité de la distribution de faisceau par thérapie d’ions carbone et les flux de travail PSQA.»

Jean-Marc Bothy, président d'IBA Dosimetry, a ajouté : « Nous sommes fiers d'offrir des produits qui renforcent significativement la sécurité des validations de plans de traitement patients en protonthérapie. C'est réjouissant de voir une solution QA conçue spécifiquement pour les thérapies par particules. MatriXX AiR se fonde sur les atouts de nos produits de référence MatriXX PT et ONE, auxquels s’ajoute un nouveau niveau de précision, de vitesse et de flexibilité grâce à sa conception sans fil. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des équipes cliniques, et cette solution répond parfaitement à leurs besoins en matière d'assurance qualité efficace et en phase avec les modalités de traitement à venir. Avec ce lancement, nous renforçons encore notre leadership en matière d'assurance qualité pour les thérapies par particules. »

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À propos de l'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules. L'entreprise est le principal fournisseur d'équipements et de services dans les domaines de la thérapie par protons, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponible aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, des radiopharmaceutiques et de la dosimétrie. L'entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2 100 personnes dans le monde. L'IBA est une B Corporation certifiée (B Corp) répondant aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée.

L'IBA est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB. BB).

Plus d'informations sont disponibles à l'adresse : www.iba-worldwide.com

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