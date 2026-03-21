Kaldalón hf.: Endanleg dagskrá, tillögur og framboð á aðalfundi 26. mars 2026

Aðalfundur Kaldalóns hf. verður haldinn fimmtudaginn 26. mars 2026 kl. 16:00. Fundurinn verður haldinn á Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík.
Framboðsfrestur til stjórnar og tilnefningarnefndar Kaldalóns hf. er runninn út.
Eftirtaldir aðilar hafa gefið kost á sér í stjórn félagsins:
- Álfheiður Ágústsdóttir
- Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason
- Haukur Guðmundsson
- Haukur Hafsteinsson
- Pálína María Gunnlaugsdóttir
Þá hafa eftirtaldir aðilar gefið kost á sér sem varamenn í stjórn félagsins:
- Gunnar Henrik B. Gunnarsson
- Harpa Guðnadóttir
Er það mat stjórnar að framboðin séu gild sbr. 63. gr. a. hlutafélagalaga. Þar sem engin önnur framboð til stjórnar eða varastjórnar bárust innan framboðsfrests verða frambjóðendur til stjórnar og varastjórnar sjálfkjörnir á aðalfundinum.
Eftirtaldir hafa gefið kost á sér í tilnefningarnefnd félagsins:
- Ásgeir Sigurður Ágústsson
- Margrét Sveinsdóttir
- Unnur Lilja Hermannsdóttir
Þar sem engin önnur framboð til tilnefningarnefndar bárust innan framboðsfrests verða frambjóðendur til tilnefningarnefndar sjálfkjörnir á aðalfundinum.
Meðfylgjandi er endanleg dagskrá og tillögur aðalfundarins sem legið hafa fyrir. Skjölin, ásamt öðrum fundargögnum og upplýsingum, má finna á vefsvæði aðalfundarins á heimasíðu Kaldalóns: Aðalfundur 2026 – Kaldalón.
Nánari upplýsingar veitir Jón Þór Gunnarsson, forstjóri, jon.gunnarsson@kaldalon.is
