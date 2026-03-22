Sýn hf.: Framboð til stjórnar, varastjórnar og tilnefningarnefndar – Beiðni um margfeldiskosningu

Aðalfundur Sýnar hf. verður haldinn fimmtudaginn 26. mars 2026, kl. 15:00.
Eftirtalin framboð bárust innan lögboðins framboðsfrests:
Framboð til aðalstjórnar
- Hákon Stefánsson
- Heiðrún Lind Marteinsdóttir
- Kjartan Briem
- Petrea Ingileif Guðmundsdóttir
- Ragnar Páll Dyer
- Rannveig Eir Einarsdóttir
Framboð til varastjórnar:
- Daði Kristjánsson
- Ingibjörg Ásdís Ragnarsdóttir
Þar sem einungis tvö framboð bárust til varastjórnar verða hlutaðeigandi sjálfkjörin á fundinum.
Framboð til tilnefningarnefndar:
- Guðríður Sigurðardóttir
- Þröstur Olaf Sigurjónsson
Þar sem einungis tvö framboð til tilnefningarnefndar bárust innan framboðsfrests verða þeir nefndarmenn sem kosnir eru á aðalfundi félagsins sjálfkjörnir.
Beiðni um margfeldiskosningu:
Fram er komin beiðni frá hluthafa sem hefur tilskilið vægi atkvæða um að fram fari margfeldiskosning, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 og 4. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins. Þar sem sex eru í kjöri til aðalstjórnar um fimm stjórnarsæti mun kosning til aðalstjórnar félagsins því fara fram sem margfeldiskosning.