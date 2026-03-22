Sýn hf.: Framboð til stjórnar, varastjórnar og tilnefningarnefndar – Beiðni um margfeldiskosningu

Aðalfundur Sýnar hf. verður haldinn fimmtudaginn 26. mars 2026, kl. 15:00.

Eftirtalin framboð bárust innan lögboðins framboðsfrests:
Framboð til aðalstjórnar

  • Hákon Stefánsson
  • Heiðrún Lind Marteinsdóttir
  • Kjartan Briem
  • Petrea Ingileif Guðmundsdóttir
  • Ragnar Páll Dyer
  • Rannveig Eir Einarsdóttir

Framboð til varastjórnar:

  • Daði Kristjánsson
  • Ingibjörg Ásdís Ragnarsdóttir

Þar sem einungis tvö framboð bárust til varastjórnar verða hlutaðeigandi sjálfkjörin á fundinum.

Framboð til tilnefningarnefndar:

  • Guðríður Sigurðardóttir
  • Þröstur Olaf Sigurjónsson

Þar sem einungis tvö framboð til tilnefningarnefndar bárust innan framboðsfrests verða þeir nefndarmenn sem kosnir eru á aðalfundi félagsins sjálfkjörnir.

Beiðni um margfeldiskosningu:

Fram er komin beiðni frá hluthafa sem hefur tilskilið vægi atkvæða um að fram fari margfeldiskosning, sbr. 7. mgr. 63. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995 og 4. mgr. 17. gr. samþykkta félagsins. Þar sem sex eru í kjöri til aðalstjórnar um fimm stjórnarsæti mun kosning til aðalstjórnar félagsins því fara fram sem margfeldiskosning.


