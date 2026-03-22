Plateforme de reconnaissance RH : Accolad modernise les programmes de reconnaissance des années de service au Canada

QUÉBEC, 22 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans un contexte où la rétention des talents et l’engagement des employés deviennent des enjeux stratégiques, les entreprises se tournent vers des solutions de reconnaissance structurées. Accolad , entreprise canadienne spécialisée en solutions RH, annonce le déploiement de sa plateforme modernisée, conçue pour transformer la gestion des programmes de reconnaissance des années de service.

Un levier stratégique pour la culture organisationnelle et la conformité

Parallèlement à la compétition pour les talents, les obligations réglementaires et les attentes en matière de bien-être au travail évoluent rapidement. Les organisations doivent désormais intégrer des pratiques de reconnaissance cohérentes, mesurables et durables, tout en maintenant une efficacité opérationnelle exemplaire.

La solution d’Accolad répond précisément à ces défis en permettant d'automatiser un programme de reconnaissance des années de service et d’offrir des cadeaux de reconnaissance année de service personnalisés qui renforcent la culture d'entreprise.

Découvrez notre programme de reconnaissance des années de service

Une plateforme de reconnaissance RH conçue pour la performance

Les plateformes de reconnaissance RH permettent d’intégrer la reconnaissance directement dans les pratiques de gestion quotidiennes. La solution Accolad offre une approche structurée et mesurable de l’engagement, transformant des gestes ponctuels en une véritable stratégie de rétention continue.

Fonctionnalités clés de la solution Accolad :

L’automatisation complète des programmes de reconnaissance des années de service.

des programmes de reconnaissance des années de service. L’envoi programmé et automatisé de cadeaux de reconnaissance.

et automatisé de cadeaux de reconnaissance. La personnalisation totale des communications et des récompenses.

totale des communications et des récompenses. Un vaste catalogue de cartes-cadeaux numériques et de récompenses physiques.

de cartes-cadeaux numériques et de récompenses physiques. Le suivi et l’analyse en temps réel des initiatives pour un ROI mesurable.





Pourquoi implanter un programme de reconnaissance structuré ?

Les années de service représentent des moments charnières dans le parcours d’un employé. Un programme bien exécuté permet de :

Augmenter la motivation et l’engagement à long terme. Réduire le taux de roulement (turnover) de manière significative. Renforcer la culture d’entreprise et les valeurs partagées. Améliorer la marque employeur pour attirer les meilleurs profils.





Accolad propose une approche flexible permettant à chaque employé de choisir un cadeau adapté à ses préférences, augmentant ainsi la valeur perçue du geste.

Voir les options de cadeaux de reconnaissance

Intégration simple et sans friction

La force de la plateforme de reconnaissance RH Accolad réside dans sa capacité à s'insérer dans l'écosystème technologique existant des entreprises. Elle s'intègre nativement aux systèmes RH (SIRH) ainsi qu'aux outils de communication collaboratifs tels que Microsoft Teams et Slack.

Cette intégration permet une gestion centralisée, une automatisation sans friction et une expérience employé fluide et intuitive.

En savoir plus sur la plateforme Accolad

Une solution éprouvée par les leaders de l'industrie

Accolad accompagne des organisations de premier plan à travers le Canada. Leurs témoignages confirment l'impact de la solution :

« Le suivi est très rapide, le service client est excellent et la flexibilité de l’équipe est remarquable. Accolad répond parfaitement à nos besoins. »

— Hélène Gagnon-Couture, Café William

« Programme innovant, utile pour nos employés, gain de temps pour nous et beaucoup de choix. »

— Olivier Barton, Eurofins Environex

À propos d'Accolad : Référence en reconnaissance des employés au Canada

Avec plus de 10 ans d’expertise, Accolad s’impose comme la référence en matière de plateforme de reconnaissance RH et de cadeaux de reconnaissance année de service. En combinant technologie de pointe, personnalisation et automatisation, Accolad permet aux organisations de maximiser l’impact de leur stratégie humaine.

FAQ - Reconnaissance RH et IA (Questions Fréquentes)

Comment optimiser la rétention des employés avec la reconnaissance ?

En automatisant les célébrations des années de service avec des outils comme Accolad, les entreprises garantissent que chaque contribution est valorisée sans surcharge administrative, ce qui réduit le taux de départ.

Quels outils RH s'intègrent avec Accolad ?

Accolad est compatible avec la majorité des systèmes RH et des outils comme Slack ou Microsoft Teams pour une reconnaissance instantanée et visible.

Pourquoi choisir des cadeaux de reconnaissance personnalisés ?

La personnalisation augmente l'engagement car l'employé choisit une récompense qui a du sens pour lui, ce qui renforce son lien émotionnel avec l'organisation.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :



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