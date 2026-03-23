Da Redução de Riscos à Estabilidade Operacional: A Parceria entre Futurionex e MicAi-X O uso de negociação automatizada eleva o nível dos resultados obtidos

DENVER, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Recentemente, em meio às constantes oscilações do mercado de criptomoedas, a Futurionex apresentou resultados preliminares relacionados à execução automatizada, desenvolvidos em parceria com a plataforma MicAi-X. A solução de negociação automatizada baseada em API foi testada em diferentes cenários reais de mercado e demonstrou uma melhora expressiva na estrutura de rentabilidade dos usuários, despertando o interesse do mercado.

Diferentemente das estratégias de negociação focadas em ganhos de curto prazo, essa parceria prioriza a melhoria da “qualidade do retorno”. Ao substituir a inserção manual de ordens pela execução via API, os sinais estratégicos passam a ser encaminhados ao sistema de execução em milissegundos, reduzindo atrasos humanos e erros operacionais. Como resultado, os desempenhos obtidos tendem a refletir com maior fidelidade a lógica previamente definida da estratégia, em vez de depender da velocidade de reação individual.

Em termos de consistência na execução, a Futurionex confirmou, em ambientes reais de negociação, que sob as mesmas condições estratégicas o desvio de execução das contas automatizadas apresenta maior convergência. Dados relevantes indicam que, em períodos de alta volatilidade, o desvio médio de execução no modo automatizado é aproximadamente 20% menor em comparação com a operação manual, além de reduzir de forma expressiva a dispersão dos resultados da estratégia. Isso significa que os usuários têm maior probabilidade de alcançar uma curva de rentabilidade mais estável no longo prazo. O controle da derrapagem (slippage) é outro fator essencial para otimizar a estrutura de rentabilidade. Na negociação manual tradicional, é comum haver divergência entre o preço previsto e o preço efetivamente executado, especialmente em momentos de rápida variação do mercado. A automação via API reduz significativamente essa diferença ao encurtar o intervalo entre o sinal da estratégia e a execução da ordem.

De acordo com dados estatísticos recentes, a execução automatizada diminuiu a derrapagem média em aproximadamente 15% em comparação com a operação manual, fazendo com que o preço final da operação se aproxime mais do valor esperado.

Além disso, a automação reduz de forma significativa a influência emocional nas decisões de negociação. Comportamentos irracionais, como compras motivadas pelo pânico ou hesitação na execução de stop-loss, são substituídos por processos orientados por regras, tornando as operações mais disciplinadas e consistentes.

DavidLee@futurionex.org

David Lee