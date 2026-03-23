STMicroelectronics : Les microcontrôleurs STMicroelectronics STM32 fabriqués en Chine entrent en production en volume

PR N° : T4767S

Les microcontrôleurs STMicroelectronics STM32 fabriqués en Chine entrent en production en volume

Les premières livraisons de microcontrôleurs STM32 entièrement fabriqués en Chine pour les clients basés en Chine sont en cours.

La localisation de la fabrication des microcontrôleurs STM32 commence avec la série haute performance STM32H7 et se poursuivra avec la série STM32H5 axée sur la performance et la sécurité, ainsi que la nouvelle série d’entrée de gamme STM32C5.

Le 23 mars 2026, Chine – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce le début des livraisons de microcontrôleurs STM32 à usage général (General-purpose) fabriqués en Chine. Le premier lot de plaquettes STM32 entièrement produites en Chine par Huahong pour ST est désormais livré à des clients en Chine. Cette étape importante constitue une avancée majeure dans la stratégie mondiale de la chaîne d’approvisionnement de ST, avec d’autres familles STM32, notamment des séries de microcontrôleurs orientées performance, sécurisées et d’entrée de gamme, prévues pour une production locale en volume en 2026.

« Amener les microcontrôleurs STM32 à la production de masse en Chine est un engagement fondamental de ST envers ses clients chinois. En collaboration avec Huahong, ST apporte à ses clients les mêmes produits leaders du marché, avec une chaîne d’approvisionnement locale de microcontrôleurs sûre, fiable et résiliente. ST continuera à répondre aux besoins de ses clients chinois avec plus de rapidité et de précision », a déclaré a déclaré Henry Cao, Vice-président exécutif, Ventes & Marketing, Région Chine, STMicroelectronics.

Grâce à cette collaboration, STMicroelectronics est devenue la première entreprise industrielle mondiale de semiconducteurs à disposer d'une double chaîne d'approvisionnement, avec des microcontrôleurs en 40 nm entièrement traités et fabriqués en Chine, aux mêmes design et technologies que ceux fabriqués en dehors de la Chine. L'entreprise a mis en place une chaîne d'approvisionnement STM32 entièrement localisée, couvrant toutes les étapes, de la fabrication des plaquettes jusqu’à la mise en boitier et au test des puces.

Dans la fabrication de plaquettes front-end, ST a renforcé son partenariat de 15 ans avec Huahong, en tirant parti de la technologie de mémoire non volatile embarquée (eNVM) en 40 nm et des standards de contrôle qualité identiques à ceux utilisés dans les usines mondiales de ST, afin d’assurer une compatibilité parfaite des produits fabriqués en Chine avec les standards de qualité mondiaux de ST. La mise en boitier et le test sont réalisés dans l’usine de ST à Shenzhen ainsi que par des partenaires locaux d’assemblage et de tests de semi-conducteurs (OSAT- Outsourced Semiconductor Assembly and Test).

Ce modèle de fabrication offre aux clients en Chine un choix unique de double approvisionnement entre des microcontrôleurs fabriqués localement et ceux produits en dehors de la Chine, tout en garantissant une qualité et une compatibilité uniformes à l’échelle mondiale.

Disponibilité des produits (2026-2027)





Premier produit avec une chaîne d'approvisionnement Chine pour Chine



Série STM32H7







Série à usage général (General-purpose), mature et de haute performance, destinée aux systèmes industriels, aux systèmes domotiques avec des affichages graphiques plus avancés, à l'électronique personnelle et aux applications médicales.







Statut : la production de masse a commencé pour les premiers modèles des produits de la série H7, avec d'autres modèles prévus pour entrer en production de masse d'ici la fin 2026.











Nouveaux produits







Série STM32H5







Série à usage général (General-purpose) orientée performance qui améliore la performance et la sécurité, avec des applications incluant des modules optiques enfichables dans les data centers ainsi qu'une large gamme de systèmes grand public et industriels, dont les climatiseurs, les appareils électroménagers, les systèmes de sécurité, les pompes, les commandes d'éclairage, la conversion d'énergie, les périphériques d’ordinateurs et les accessoires des smartphones.







Statut : production de masse prévue d'ici fin 2026.







Série STM32C5







Série de microcontrôleurs d'entrée de gamme destinée à des applications telles que l'automatisation industrielle, les appareils électroménagers, la commande de moteur, l'alimentation numérique, le médical et les applications grand public comme les jeux et les wearables.







Statut : production de masse prévue d'ici fin 2026.





À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d’affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d’approvisionnement en électricité renouvelable d’ici la fin 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

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