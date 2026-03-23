Sampo Oyj, pörssitiedote, 23.3.2026 klo 8.30
Sampo on saanut luvan laajennetulle osittaiselle ryhmän sisäiselle mallilleen
Sampo-konserni on saanut Ruotsin Finanssivalvonnalta (Finansinspektion) luvan osittaisen ryhmän sisäisen mallinsa laajentamisesta kattamaan aiemmin Topdanmarkin alla olleet Tanskan-liiketoiminnot.
Sampo arvioi, että laajennetun mallin mukaisesti laskettuna konsernin vakavaraisuuspääomavaatimus olisi ollut 31.12.2025 noin 90 miljoonaa euroa matalampi. Laajennettu ryhmän sisäinen malli otetaan käyttöön vuoden 2026 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.
