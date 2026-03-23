Ilkka Oyj Pörssitiedote 23.3.2026, klo 9.15



ILKKA OYJ:N HALLITUS SUOSITTAA, ETTÄ OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS KOSKIEN OSAKESARJOJEN YHDISTÄMISTÄ JA SUUNNATTUA MAKSUTONTA OSAKEANTIA HYVÄKSYTÄÄN VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA



Kuten Yhtiö tiedotti 23.2.2026, Ilkka Oyj:n (”Ilkka” tai ”Yhtiö”) hallitus on 23.2.2026 vastaanottanut Yhtiön osakkeenomistajien Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura Ry:n, Keskisuomalainen Oyj:n sekä Rebl Group Oyj:n osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisen esityksen saada 23.4.2026 pidettävän Ilkan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että yhtiön osakesarjat yhdistetään, ja I-sarjan osakkeenomistajille suunnattavan maksuttoman osakeannin.



Ehdotuksen tekijät edustavat noin 11,7 % I-osakesarjan osakkeista sekä noin 26,5 % II-osakesarjan osakkeista. Tämä vastaa noin 24,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 13,4 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.



Ehdotuksen tekijöiden Yhtiölle toimittaman tiedon mukaan alustavan tukensa esitykselle ovat lisäksi antaneet osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 16,1 % I-osakesarjan osakkeista sekä noin 13,9 % II-osakesarjan osakkeista. Tämä vastaa noin 14,3 % Yhtiön kaikista osakkeista ja 13,6 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.



Huolellisen tarkastelun ja harkinnan jälkeen Yhtiön hallitus suosittaa, että osakkeenomistajien ehdotus hyväksytään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja lisäksi toteaa seuraavaa:



Hallitus jakaa ehdotuksen tekijöiden näkemyksen ja arvioi, että osakesarjojen yhdistäminen selkeyttäisi Yhtiön omistusrakennetta ja loisi läpinäkyvyyttä osakkeenomistajien todellisiin ääni- ja omistusosuuksiin, turvaten osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua. Maksuttoman osakeannin tarkoituksena olisi kompensoida I-osakkeiden omistajille osakelajien yhdistämisestä aiheutuva äänivallan menetys. Muutokset olisivat myös omiaan luomaan arvoa Yhtiön osakkeenomistajille lisäämällä osakkeen likviditeettiä ja kiinnostavuutta sijoituskohteena. Hallituksen näkemyksen mukaan suunnatulle osakeannille olisi siten osakeyhtiölain edellyttämä erityisen painava taloudellinen syy.



Yhtiön hallitus on saanut Evli Oyj:ltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) koskien ehdotettua osakesarjojen yhdistämistä. Lausunnon mukaan ehdotus koskien osakesarjojen yhdistämistä on lausunnon päivämäärällä taloudellisessa mielessä kohtuullinen Yhtiön I-sarjan ja II-sarjan osakkeiden omistajille. Evli Oyj:n antama kohtuullisuuslausunto on liitetty kokonaisuudessaan tähän pörssitiedotteeseen.



Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja hallintoneuvoston niitä koskevat lausunnot tulevat nähtäville Yhtiön verkkosivuille yhtiökokouskutsun julkistamisen yhteydessä.



Ilkan varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 23.4.2026, ja Ilkan hallintoneuvosto julkaisee yhtiökokouskutsun erikseen myöhemmin.



Jotta osakesarjojen yhdistämistä koskeva ehdotus voi tulla hyväksytyksi, edellyttää se osakeyhtiölain nojalla riittävää kannatusta yhtiökokouksessa ja I-sarjan osakkeiden enemmistön suostumusta. Enemmistön suostumus lasketaan Yhtiön kaikista I-sarjan osakkeista. Yhtiö tulee yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen (arviolta 23.03.2026) julkaisemaan verkkosivuillaan osoitteessa www.ilkka.com > Sijoittajille > Hallinto > Yhtiökokous lomakkeen I-sarjan osakkeiden omistajien suostumuksen antamiseksi osakesarjojen yhdistämiselle.



ILKKA OYJ



Hallitus





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Ilkka on markkinointi- ja teknologiayhtiö, joka tarjoaa digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän asiantuntija-, data- ja teknologiapalveluja. Ilkan liiketoiminnan ytimen muodostavat markkinointi- ja viestintäteknologian edelläkävijänä toimiva ohjelmistoyritys Liana ja sen Ruotsissa toimiva tytäryhtiö Ungapped, dataohjatun myynnin ja markkinoinnin johtava asiantuntija Profinder, Suomen johtava WordPress-digitoimisto Evermade, Suomen johtava some-markkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Menestyksemme nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.

