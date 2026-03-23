AB Akola group įsigis savų akcijų

AB Akola group (toliau – Bendrovė) pradėjo įgyvendinti 2025 m. spalio 31 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dėl savų akcijų (ISIN kodas LT0000128092) įsigijimo, siekiant supirkti Bendrovės paprastąsias vardines akcijas, kurių vienos nominalioji vertė – 0,29 EUR.
Galutinė akcijų supirkimo kaina, nustatyta olandiško aukciono būdu, yra 1,75 EUR už akciją, Bendrovė įsigis 500 000 akcijų už bendrą 875 000 EUR sumą. Akcijų supirkimo metu iš viso buvo pasiūlyta 9 076 879 akcijų (visomis galimomis siūlymo kainomis), kurių bendra alokacija siekia 5,51 proc., arba 5,81 proc., vertinant tik tuos akcininkus, kurie siūlė akcijas už 1,75 EUR kainą. Pasiūlymai, pateikti už didesnę nei 1,75 EUR kainą, nebus vykdomi.
Akcijų supirkimas prasidėjo 2026 m. kovo 16 d. ir baigėsi 2026 m. kovo 20 d.
Už įsigytas akcijas bus atsiskaityta 2026 m. kovo 24 d.
„Savų akcijų supirkimas suteikia akcininkams galimybę parduoti dalį arba visas turimas akcijas, o tie, kurie lieka investavę, įgyja didesnę proporcinę dalį bendrovės turte ir būsimuose pelnuose be papildomų investicijų. Tai yra Bendrovės kapitalo paskirstymo politikos dalis ir atspindi nuoseklų dėmesį ilgalaikės vertės kūrimui akcininkams“, – sako Mažvydas Šileika, AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms.
Akcijų supirkimo procesą administravusios investicinių paslaugų bendrovės „Orion Securities“ finansų rinkų skyriaus vadovo Sauliaus Žlabio teigimu, investuotojai rinką vertina brandžiai: „Investuotojai aktyviai naudojasi galimybe valdyti savo pozicijas: vieni realizuoja dalį investicijų, kiti išlaiko ar net didina savo portfelio dalį. „Akola group“ turi aiškų verslo modelį, diversifikuotą veiklą ir stabilius rezultatus, todėl sprendimai dažniau yra susiję su asmeninėmis investuotojų strategijomis, o ne su pačios bendrovės vertinimo pokyčiais“.
Mažvydas Šileika
AB Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms
E. p. m.sileika@akolagroup.lt
Mob. +370 619 19 403