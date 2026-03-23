Communiqué de presse – Paris, le 23 mars 2026, à 08h45



Danone va acquérir Huel, et ainsi élargir son portefeuille

dans la Nutrition Fonctionnelle



Danone annonce aujourd’hui la signature d’un accord définitif en vue d’acquérir Huel, un acteur de premier plan dans le domaine des solutions repas complètes et nutritionnellement équilibrées.

Dans le cadre de sa stratégie Renew Danone, cette acquisition renforcera la présence de Danone dans la nutrition fonctionnelle et étendra son portefeuille à la catégorie en forte croissance de l’alimentation nutritionnellement complète. L’offre complémentaire de Huel, couvrant différents formats allant des boissons prêtes‑à‑boire aux produits en poudre, s’appuie sur une exécution digitale de pointe, un modèle efficace de vente en ligne directe au consommateur et une communauté de clients fidèles au Royaume‑Uni, en Europe et aux États‑Unis.

La combinaison de Huel aux expertises et à la présence internationale de Danone permettra d’accélérer sa croissance, son innovation et son expansion à l’international. La mission de Huel – proposer des aliments nutritionnellement complets, pratiques et durables – est pleinement alignée avec la raison d’être de Danone : apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre.

L’opération reste soumise aux conditions usuelles, notamment l’obtention des autorisations réglementaires.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général de Danone, a déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir Huel et l’ensemble de ses équipes au sein de la famille Danone. Ce qu’ils ont accompli dans le segment en forte croissance des solutions nutritionnelles résonne pleinement avec la mission de Danone : apporter la santé par l’alimentation. En alliant leurs gammes et leurs capacités digitales de premier plan à la présence mondiale et à l’expertise nutritionnelle de Danone, nous ouvrons la voie à de formidables opportunités dans l’univers, nouveau et en plein essor, de la nutrition complète — en pleine cohérence avec notre stratégie Renew Danone.

Nous nous réjouissons d’apprendre les uns des autres et de créer de nouvelles perspectives et de nouvelles dynamiques de croissance pour nos deux entreprises. »

James McMaster, Directeur Général de Huel, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de rejoindre Danone, et nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre pour Huel. Depuis dix ans, nous avons construit une marque qui a un impact positif sur la santé des consommateurs. Le modèle omnicanal que nous avons développé repose sur une forte activité de vente directe au consommateur, une présence internationale en pleine expansion et une activité retail en forte accélération. Au cœur de ce succès se trouve une communauté de clients fidèles. Beaucoup de personnes ne consomment pas suffisamment de protéines, de fibres ou autres nutriments essentiels : c’est précisément le défi que Huel s’est donné pour mission de relever. Avec Danone, nous disposerons désormais des infrastructures, des capacités de distribution et de R&D nécessaires pour aller plus loin, toucher de nouveaux marchés et un public plus large, alors que la demande pour une nutrition complète et pratique continue de croître. Nous sommes extrêmement fiers de ce que les équipes ont accompli et impatients d’aborder la suite. »

À propos de Huel (www.huel.com)

Huel est un leader mondial des repas complets et nutritionnellement équilibrés, proposant une large gamme de produits incluant poudres, boissons prêtes‑à‑boire, repas Hot & Savory, barres nutritionnelles, supergreens et boissons fonctionnelles. Fondé sur une approche scientifique de formulation, l’ensemble des produits Huel fournit les macronutriments et micronutriments essentiels dans des formats pratiques et à base de plantes.

Grâce à un modèle principalement direct‑au‑consommateur et à des capacités digitales de premier ordre, Huel a développé une communauté fortement engagée et un niveau élevé de recommandation. Son portefeuille vise à offrir une nutrition durable et accessible, adaptée aux modes de vie actifs modernes.

À propos de Danone (www.danone.com)

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois Catégories en forte croissance et axées sur la santé à travers les Produits Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec près de 90 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 27,3 milliards d'euros en 2025. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Coté sur Euronext Paris et présent sur la plateforme OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Moody’s et Sustainalytics, ainsi que MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. Danone a obtenu la certification B CorpTM au niveau mondial en 2025.

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DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone qui comportent de nombreux risques et incertitudes. Généralement, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire ou par l’utilisation de dates futures. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Ces déclarations comportent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d’Enregistrement Universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

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