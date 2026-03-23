Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 12 2026

 | Source: Jyske Bank Jyske Bank

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig
købspris (DKK)		Transaktionsværdi (DKK)
Total, seneste meddelelse383.346932,90357.623.648
16. marts 202616.448876,1314.410.519
17. marts 202616.637884,5214.715.743
18. marts 202616.892872,0614.730.915
19. marts 202617.217853,4114.693.206
20. marts 202617.473852,6614.898.596
Total under programmet468.013921,07431.072.627

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.777.541 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 6,14% af selskabets aktiekapital.
                                                                           
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen   
Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

Vedhæftet fil


Attachments

Aktietilbagekøbsprogram 20260323
GlobeNewswire

