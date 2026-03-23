Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 12 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 383.346 932,90 357.623.648 16. marts 2026 16.448 876,13 14.410.519 17. marts 2026 16.637 884,52 14.715.743 18. marts 2026 16.892 872,06 14.730.915 19. marts 2026 17.217 853,41 14.693.206 20. marts 2026 17.473 852,66 14.898.596 Total under programmet 468.013 921,07 431.072.627

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.777.541 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 6,14% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

Vedhæftet fil