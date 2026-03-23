Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 12 2026

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. februar 2026 til senest den 29. januar 2027. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 3 mia. kr. i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 11/2026 af 5. februar 2026. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU‑Kommissionens forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet “markedsmisbrugsforordningen”, og EU‑Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen “safe harbour‑reglerne”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|383.346
|932,90
|357.623.648
|16. marts 2026
|16.448
|876,13
|14.410.519
|17. marts 2026
|16.637
|884,52
|14.715.743
|18. marts 2026
|16.892
|872,06
|14.730.915
|19. marts 2026
|17.217
|853,41
|14.693.206
|20. marts 2026
|17.473
|852,66
|14.898.596
|Total under programmet
|468.013
|921,07
|431.072.627
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 3.777.541 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 6,14% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.
