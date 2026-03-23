Bavarian Nordic – transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

KØBENHAVN, Danmark, 23. marts 2026 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) offentliggør transaktioner under aktietilbagekøbsprogrammet, der blev iværksat den 12. marts 2026, hvorunder selskabet vil tilbagekøbe aktier for op til DKK 200 mio. i perioden fra den 12. marts 2026 til den 13. maj 2026. Programmet gennemføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (ændret) om markedsmisbrug og den delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der samlet udgør Safe Harbour-lovgivningen.

Siden den seneste meddelelse om transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogrammet, udsendt den 16. marts 2026, er følgende transaktioner gennemført af Nordea på vegne af Bavarian Nordic:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret indtil 16. marts 2026 40.086 177,15 7.101.390 16. marts 2026 19.173 178,94 3.430.853 17. marts 2026 16.000 183,89 2.942.270 18. marts 2026 60.000 186,16 11.169.822 19. marts 2026 60.000 184,30 11.058.108 20. marts 2026 16.018 188,16 3.014.006 Akkumuleret under programmet 211.277 183,25 38.716.449

Oplysninger om de enkelte transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet kan findes på bavarian-nordic.com.

Efter ovenstående transaktioner ejer Bavarian Nordic i alt 1.909.038 egne aktier, svarende til 2,41% af selskabets aktiekapital.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et globalt vaccineselskab med en mission om at forbedre sundheden og redde liv gennem innovative vacciner. Vi er en foretrukken leverandør af mpox- og koppevacciner til regeringer med hensyn til at forbedre det offentlige sundhedsberedskab og har en førende produktportefølje af rejsevacciner. For mere information, besøg www.bavarian-nordic.com.

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

Selskabsmeddelelse nr. 13 / 2026

Denne meddelelse er oversat fra den originale engelske version. I tvivlstilfælde er det den originale engelske version, der er gældende

