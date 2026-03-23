Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S er afsluttet - transaktioner i uge 12

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 20/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet er nu afsluttet, hvor der i perioden op til ophøret er købt 49.040.879 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 835 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet er sket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 12 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 48.300.879 17,05 823.291.375 16. marts 2026 230.000 16,11 3.705.300 17. marts 2026 150.000 16,18 2.427.000 18. marts 2026 120.000 16,17 1.940.400 19. marts 2026 110.000 16,03 1.763.300 20. marts 2026 130.000 15,88 2.064.400 I alt uge 12 740.000 16,08 11.900.400 I alt akkumuleret 49.040.879 17,03 835.191.775

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 50.923.764 stk. egne aktier svarende til 3,50% af selskabets aktiekapital.

