Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S er afsluttet - transaktioner i uge 12

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 20/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet er nu afsluttet, hvor der i perioden op til ophøret er købt 49.040.879 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 835 mio. kr.
Aktietilbagekøbsprogrammet er sket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 12 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|48.300.879
|17,05
|823.291.375
|16. marts 2026
|230.000
|16,11
|3.705.300
|17. marts 2026
|150.000
|16,18
|2.427.000
|18. marts 2026
|120.000
|16,17
|1.940.400
|19. marts 2026
|110.000
|16,03
|1.763.300
|20. marts 2026
|130.000
|15,88
|2.064.400
|I alt uge 12
|740.000
|16,08
|11.900.400
|I alt akkumuleret
|49.040.879
|17,03
|835.191.775
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 50.923.764 stk. egne aktier svarende til 3,50% af selskabets aktiekapital.
