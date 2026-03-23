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Eviden reçoit le Label France Cybersecurity pour trois de ses solutions clés :

Proteccio HSM, KMS et Orbion

Paris, France – 23 mars 2026 – Eviden, la branche produits d’Atos Group, leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd’hui que trois de ses solutions de cybersécurité ont été distinguées par le Label France Cybersecurity. Ces distinctions viennent confirmer l’engagement d’Eviden à concevoir et à développer des technologies de cybersécurité qui répondent aux exigences croissantes de souveraineté numérique, de résilience et de confiance des organisations publiques et privées.

Attribué par un panel indépendant d’experts institutionnels et industriels, le Label France Cybersecurity garantit l’origine française, la qualité, la fiabilité ainsi que le haut niveau de sécurité des solutions certifiées. Cette distinction vient donc reconnaître la solidité du portefeuille de produits de cybersécurité (CYP) d’Eviden, qui associe des expertises complémentaires en gestion des identités, chiffrement, protection des données et sécurité des infrastructures critiques.

Les solutions reconnues sont :

Eviden Proteccio HSM , l’unique Hardware Security Module du marché disposant de la qualification renforcée de l’ANSSI. Développée en France, cette solution s’inscrit dans le portefeuille historique de technologies souveraines de chiffrement et de protection des données d’Eviden, utilisées par des acteurs de la défense, des administrations et des opérateurs d’importance critique.





, l’unique Hardware Security Module du marché disposant de la qualification renforcée de l’ANSSI. Développée en France, cette solution s’inscrit dans le portefeuille historique de technologies souveraines de chiffrement et de protection des données d’Eviden, utilisées par des acteurs de la défense, des administrations et des opérateurs d’importance critique. Eviden KMS , une solution moderne, open source et cloud-ready de gestion des clés et certificats, conçue pour permettre aux organisations de garder la maîtrise de leurs actifs cryptographiques dans des environnements hybrides et distribués.





, une solution moderne, open source et cloud-ready de gestion des clés et certificats, conçue pour permettre aux organisations de garder la maîtrise de leurs actifs cryptographiques dans des environnements hybrides et distribués. Eviden Orbion, une plateforme IAM cloud permettant de sécuriser les identités et les accès dans des environnements hybrides et multi-cloud, dont le label est renouvelé pour la quatrième année consécutive.





David Leporini, directeur, produits de gestion des identités et des accès (IAM), Eviden, Atos Group déclare : « Ces labels viennent reconnaître la solidité de notre portefeuille de cybersécurité et notre capacité à proposer des technologies souveraines, fiables et adaptées aux enjeux critiques des organisations publiques et privées. »

L’obtention de plusieurs labels en 2026 illustre la stratégie d’Eviden visant à développer en Europe des technologies de cybersécurité souveraines, permettant aux organisations de renforcer la maîtrise de leurs environnements numériques et leur résilience face à l’évolution des menaces. Dans un contexte où la souveraineté technologique devient un enjeu clé, Eviden réaffirme sa mission : proposer des solutions européennes de confiance pour sécuriser durablement les infrastructures numériques.

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À propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits logiciels et matériels avec environ 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, opérant dans 36 pays et rassemblant 4 activités : le calcul avancé, les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission, et l’analyse vidéo augmentée par l’intelligence artificielle (vision AI). En tant que leader technologique, Eviden offre aux entreprises, organisations du secteur public et de défense et centres de recherche, une combinaison unique de technologies à la fois logicielles et matérielles pour les aider à tirer parti de leurs données. Fort de plus de 4 500 talents répartis dans le monde et de plus de 2 100 brevets technologiques, Eviden dispose d’un solide portefeuille de solutions innovantes et éco-performantes d’intelligence artificielle, de calcul avancé, de sécurité, de données et d’applications.

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 63 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | Tél : +33 (0) 6 64 56 74 88

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