 | Source: Danske Bank A/S Danske Bank A/S

Selskabsmeddelelse nr. 14 2026
Bernstorffsgade 40
1577 København V
Tlf. 45 33 44 00 00



23. marts 2026



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 12

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 12 foretaget følgende transaktioner :

 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse125,000330.468541,308,565
16. marts 20265,000319.17501,595,875
17. marts 20265,000321.66491,608,325
18. marts 20265,000326.71921,633,596
19. marts 20265,000319.45621,597,281
20. marts 20265,000317.57991,587,900
I alt akkumuleret i uge 1225,000320.91908,022,976
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 150,000328.876949,331,542

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.018% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
16. marts 20263,201319.63951,023,166
17. marts 20263,116321.31871,001,229
18. marts 20262,689326.6265878,299
19. marts 20262,986319.3565953,599
20. marts 20262,565319.5515819,650
I alt akkumuleret i uge 1214,557321.21604,675,942
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet92,717329.128530,515,804


CBOE Europe Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
16. marts 20261,799318.3486572,709
17. marts 20261,884322.2374607,095
18. marts 20262,311326.8272755,298
19. marts 20262,014319.6041643,683
20. marts 20262,435315.5030768,250
I alt akkumuleret i uge 1210,443320.50513,347,035
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet57,283328.469818,815,738

 

Vedhæftet fil


Attachments

Danske Bank Company Announcement DK Weekly SBB announcment
GlobeNewswire

Recommended Reading