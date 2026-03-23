|Selskabsmeddelelse nr. 14 2026
Danske Bank
23. marts 2026
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 12
Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 12 foretaget følgende transaktioner :
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|125,000
|330.4685
|41,308,565
|16. marts 2026
|5,000
|319.1750
|1,595,875
|17. marts 2026
|5,000
|321.6649
|1,608,325
|18. marts 2026
|5,000
|326.7192
|1,633,596
|19. marts 2026
|5,000
|319.4562
|1,597,281
|20. marts 2026
|5,000
|317.5799
|1,587,900
|I alt akkumuleret i uge 12
|25,000
|320.9190
|8,022,976
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|150,000
|328.8769
|49,331,542
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.018% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70
|Nasdaq Copenhagen
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|16. marts 2026
|3,201
|319.6395
|1,023,166
|17. marts 2026
|3,116
|321.3187
|1,001,229
|18. marts 2026
|2,689
|326.6265
|878,299
|19. marts 2026
|2,986
|319.3565
|953,599
|20. marts 2026
|2,565
|319.5515
|819,650
|I alt akkumuleret i uge 12
|14,557
|321.2160
|4,675,942
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|92,717
|329.1285
|30,515,804
|CBOE Europe
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|16. marts 2026
|1,799
|318.3486
|572,709
|17. marts 2026
|1,884
|322.2374
|607,095
|18. marts 2026
|2,311
|326.8272
|755,298
|19. marts 2026
|2,014
|319.6041
|643,683
|20. marts 2026
|2,435
|315.5030
|768,250
|I alt akkumuleret i uge 12
|10,443
|320.5051
|3,347,035
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|57,283
|328.4698
|18,815,738
