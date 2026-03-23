Selskabsmeddelelse nr. 14 2026 Danske Bank

23. marts 2026









Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 12

Den 5. februar 2026 offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 4,5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 9. februar 2026 til senest 29. januar 2027 – som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (”markedsmisbrugsforordningen”) samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør ”Safe Harbour-reglerne”.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 12 foretaget følgende transaktioner :

Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK Akkumuleret fra sidste meddelelse 125,000 330.4685 41,308,565 16. marts 2026 5,000 319.1750 1,595,875 17. marts 2026 5,000 321.6649 1,608,325 18. marts 2026 5,000 326.7192 1,633,596 19. marts 2026 5,000 319.4562 1,597,281 20. marts 2026 5,000 317.5799 1,587,900 I alt akkumuleret i uge 12 25,000 320.9190 8,022,976 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 150,000 328.8769 49,331,542

Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 0.018% af Danske Bank A/S’ aktiekapital.

Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, chef for Group Investor Relations, tlf. 25 42 43 70

Nasdaq Copenhagen Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 16. marts 2026 3,201 319.6395 1,023,166 17. marts 2026 3,116 321.3187 1,001,229 18. marts 2026 2,689 326.6265 878,299 19. marts 2026 2,986 319.3565 953,599 20. marts 2026 2,565 319.5515 819,650 I alt akkumuleret i uge 12 14,557 321.2160 4,675,942 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 92,717 329.1285 30,515,804





CBOE Europe Antal aktier Gennemsnitlig købspris, DKK Transaktionsværdi, DKK 16. marts 2026 1,799 318.3486 572,709 17. marts 2026 1,884 322.2374 607,095 18. marts 2026 2,311 326.8272 755,298 19. marts 2026 2,014 319.6041 643,683 20. marts 2026 2,435 315.5030 768,250 I alt akkumuleret i uge 12 10,443 320.5051 3,347,035 I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet 57,283 328.4698 18,815,738

