Udskiftninger i obligationer til nyudlån - Nykredit Realkredit

Til Nasdaq Copenhagen A/S
23. marts 2026
Den 1. april 2026 sker der følgende udskiftninger af obligationer til nye tilbud i Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
|Låntype
|Nuværende obligation
|Ny obligation
|Cibor3 (RO)
|ISIN
|DK0009548026
|ISIN
|DK0009551756
|Rentetillæg
|0,21%
|Rentetillæg
|0,07%
|Udløbsdato
|01-10-2027
|Udløbsdato
|01-10-2028
|Lukkedato
|31-08-2027
|Lukkedato
|31-08-2028
|Cibor3 grøn (SDO)
|ISIN
|DK0009546244
|ISIN
|DK0009551673
|Rentetillæg
|0,07%
|Rentetillæg
|0,04%
|Udløbsdato
|01-10-2027
|Udløbsdato
|01-04-2029
|Lukkedato
|31-08-2027
|Lukkedato
|31-01-2029
|Euribor3 (SDO)
|ISIN
|DK0009546400
|ISIN
|DK0009551830
|Rentetillæg
|0,50%
|Rentetillæg
|0,33%
|Udløbsdato
|01-10-2027
|Udløbsdato
|01-04-2029
|Lukkedato
|31-08-2027
|Lukkedato
|31-01-2029
Udbetaling af lån sker i den obligation, som tilbuddet er givet i. Den nuværende obligation vil fortsat kunne anvendes til nyudlån frem til lukkedatoen, men fra skiftedagen vil den nye obligation være standardobligation i tilbudssystemerne.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.
