Udskiftninger i obligationer til nyudlån - Nykredit Realkredit

 | Source: Nykredit Realkredit A/S Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S

23. marts 2026        

Den 1. april 2026 sker der følgende udskiftninger af obligationer til nye tilbud i Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

LåntypeNuværende obligationNy obligation
Cibor3 (RO)





ISINDK0009548026ISINDK0009551756
Rentetillæg0,21%Rentetillæg0,07%
Udløbsdato01-10-2027Udløbsdato01-10-2028
Lukkedato31-08-2027Lukkedato31-08-2028
Cibor3 grøn (SDO)





ISINDK0009546244ISINDK0009551673
Rentetillæg0,07%Rentetillæg0,04%
Udløbsdato01-10-2027Udløbsdato01-04-2029
Lukkedato31-08-2027Lukkedato31-01-2029
Euribor3 (SDO)





ISINDK0009546400ISINDK0009551830
Rentetillæg0,50%Rentetillæg0,33%
Udløbsdato01-10-2027Udløbsdato01-04-2029
Lukkedato31-08-2027Lukkedato31-01-2029

Udbetaling af lån sker i den obligation, som tilbuddet er givet i. Den nuværende obligation vil fortsat kunne anvendes til nyudlån frem til lukkedatoen, men fra skiftedagen vil den nye obligation være standardobligation i tilbudssystemerne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

Vedhæftet fil


Attachments

Udskiftninger i obligationer til nyudlån - Nykredit Realkredit - 23032026
GlobeNewswire

