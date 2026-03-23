Udskiftninger i obligationer til nyudlån - Nykredit Realkredit

Til Nasdaq Copenhagen A/S

23. marts 2026

Den 1. april 2026 sker der følgende udskiftninger af obligationer til nye tilbud i Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Låntype Nuværende obligation Ny obligation Cibor3 (RO)











ISIN DK0009548026 ISIN DK0009551756 Rentetillæg 0,21% Rentetillæg 0,07% Udløbsdato 01-10-2027 Udløbsdato 01-10-2028 Lukkedato 31-08-2027 Lukkedato 31-08-2028 Cibor3 grøn (SDO)











ISIN DK0009546244 ISIN DK0009551673 Rentetillæg 0,07% Rentetillæg 0,04% Udløbsdato 01-10-2027 Udløbsdato 01-04-2029 Lukkedato 31-08-2027 Lukkedato 31-01-2029 Euribor3 (SDO)











ISIN DK0009546400 ISIN DK0009551830 Rentetillæg 0,50% Rentetillæg 0,33% Udløbsdato 01-10-2027 Udløbsdato 01-04-2029 Lukkedato 31-08-2027 Lukkedato 31-01-2029

Udbetaling af lån sker i den obligation, som tilbuddet er givet i. Den nuværende obligation vil fortsat kunne anvendes til nyudlån frem til lukkedatoen, men fra skiftedagen vil den nye obligation være standardobligation i tilbudssystemerne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på telefon 44 55 11 66 eller Christian Mauritzen på telefon 44 55 10 14.

