SKAGI: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun – vika 12

Í 12.  viku 2026 keypti Skagi 3.350.000 eigin hluti að kaupverði alls kr. 57.625.000 eins og hér segir:

VikaDagsTímiKeyptir
hlutir		Viðskipta-verðKaupverð (kr)Eigin hlutir eftir viðskipti
Vika 1216.3.202609:53650.00017,6011.440.00015.500.000
Vika 1217.3.202604:00650.00017,6011.440.00016.150.000
Vika 1218.3.202611:20650.00017,0011.050.00016.800.000
Vika 1219.3.202611:52700.00016,9511.865.00017.500.000
Vika 1220.3.202614:20700.00016,9011.830.00018.200.000


Kaupin eru í samræmi við endurkaupaáætlun félagsins sem hrint var í framkvæmd 2. mars 2026, sbr. tilkynningu á markað 23. febrúar 2026. Áætlað er að kaupa allt að 40 milljón eigin hluti sem jafngildir um 2,09% af útgefnu hlutafé félagsins, þó þannig að heildarfjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en samtals kr. 750 milljónir króna að kaupverði. Endurkaup munu standa yfir þar til öðru hvoru framangreindra viðmiða um magn eða fjárhæð er náð, en þó aldrei lengur en við lokun markaða 5. júní 2026.

Skagi hefur nú keypt samtals 7.867.312 eigin hluti í félaginu að kaupverði kr. 139.198.638 og á nú samtals 18.200.000 eigin hluti eða 0,95% af heildarhlutafé félagsins sem er 1.916.079.970.

Framkvæmd endurkaupaáætlunar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021, sbr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 596/2014 um markaðssvik, sbr. framselda reglugerð nr. 2016/1052 um tæknilega staðla og skilyrði endurkaupaáætlana.

Frekari upplýsingar veitir:

Leifur Hreggviðsson, með tölvupósti á fjarfestatengsl@skagi.is


Recommended Reading

  • March 18, 2026 07:46 ET | Source: Skagi hf
    SKAGI: Viðskipti stjórnanda

    Meðfylgjandi er tilkynning um viðskipti stjórnanda hjá Skaga hf.  Viðhengi Snidmat fyrir tilkynningu og opinbera birtingu vidskipta YNWA ehf ...

    Read More
    SKAGI: Viðskipti stjórnanda
  • March 17, 2026 15:17 ET | Source: Skagi hf
    SKAGI: Tilkynning um hækkun hlutafjár

    Vísað er til fréttatilkynningar sem birt var þann 6. janúar 2026 vegna ákvörðunar stjórnar Skaga um að nýta kauprétt að 14,1% hlut í Íslenskum verðbréfum hf. af minnihlutaeigendum félagsins. Einnig er...

    Read More
    SKAGI: Tilkynning um hækkun hlutafjár