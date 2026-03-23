Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 25/2026

I henhold til vedtægternes pkt. 9.1 indkaldes til ordinær generalforsamling i Columbus A/S:

Torsdag den 23. april 2026 kl. 10.00

hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport.

5. Godkendelse af vederlagspolitik.

6. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets aktiekapital.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer



8.1. Valg af statsautoriserede revisorer

8.2. Valg af bæredygtighedsrevisorer

9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer



9.1. Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital ved annullering af egne aktier

9.2. Forslag om forlængelse af bemyndigelser til bestyrelsen til at gennemføre kapitalforhøjelser





10. Eventuelt.



Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad pk. 1:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår tages til efterretning.

Ad. pkt. 2:

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2025 godkendes.

Ad. pkt. 3:

Bestyrelsen foreslår, at den ordinære generalforsamling godkender bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud som anført i årsrapporten for 2025, herunder udlodning af et ordinært udbytte til aktionærerne på 0,125 kr. pr. aktie á 1,25 kr. (nom.), svarende til samlet udbytte på kr. 16.215.783.

Ad. Pkt. 4:

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten godkendes.

Ad Pkt. 5

Selskabets aktionærer skal stemme om selskabets vederlagspolitik på selskabets generalforsamling ved enhver væsentlig ændring og mindst hvert fjerde år, jf. selskabslovens § 139, stk. 2.

Bestyrelsen anbefaler, at selskabets gældende vederlagspolitik, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i 2022, videreføres uden indholdsmæssige ændringer.

Ad Pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato til selskabet at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i opad eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ Copenhagen A/S.

Ad. Pkt. 7:

Bestyrelsen foreslår, at følgende genvælges til selskabets bestyrelse:

Ib Kunøe

Sven Madsen

Peter Skov Hansen

Karina Kirk

Per Kogut

For oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer henvises til Bilag 1.

Ad. Pkt. 8.1:

Bestyrelsen foreslår, at Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, genvælges som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller visse revisionsvirksomheder.

Ad Pkt. 8.2:

Bestyrelsen foreslår, at Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31, vælges til at afgive erklæring om bæredygtighedsrapportering i ledelsesberetningen i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller visse revisionsvirksomheder.

Ad Pkt. 9.1:

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktiekapital på nominelt 162.157.830 kr. nedsættes med et beløb svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 11. marts 2026, kl. 23.59 på 1.571.453 aktier á nominelt 1,25 kr., i alt nominelt 1.964.316,25 kr. med tillæg af de yderligere egne aktier, som selskabet måtte erhverve i perioden fra og med den 12. marts 2026 til og med den 17. april 2026, kl. 23.59 under selskabets aktietilbagekøbsprogram, dog maksimalt en samlet nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt 2.157.830 kr. fra 162.157.830 kr. til 160.000.000 kr.

Formålet med nedsættelsen af selskabets aktiekapital er annullering af selskabets beholdning af egne aktier, hvilket efter Erhvervsstyrelsens praksis svarer til en udbetaling til aktionærerne under selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2.

Selskabets kreditorer vil i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2 blive opfordret til at anmelde deres eventuelle krav mod selskabet inden for en frist på 4 uger. Opfordringen til kreditorerne offentliggøres via selskabets anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Kapitalnedsættelsen vil blive endeligt gennemført umiddelbart efter udløb af 4-ugers fristen.

Vedtagelse af forslaget medfører ændring af angivelsen af selskabets aktiekapital i pkt. 3.1 i selskabets vedtægter, der reduceres med et beløb svarende til den nominelle kapitalnedsættelse.

Ad pkt. 9.2

Bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4.1, pkt. 4.2 og pkt. 4.3 til at gennemføre kapitalforhøjelser udløber den 24. april 2026. Med henblik på at opretholde bestyrelsens muligheder for løbende at tilpasse selskabets kapital foreslår bestyrelsen, at bemyndigelserne forlænges til og med den 22. april 2031, og at den i vedtægternes pkt. 4.1, pkt. 4.2 og pkt. 4.3 anførte varighed konsekvensændres med henblik på at afspejle denne forlængelse, hvorefter bestemmelserne vil have følgende ordlyd:

”Pkt. 4.1

Bestyrelsen er til og med den 22. april 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.000.000,00 svarende til 16.000.000 stk. aktier á nom. kr. 1,25 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for aktionærerne.”

”Pkt. 4.2

Bestyrelsen er til og med den 22. april 2031 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 20.000.000,00 svarende til 16.000.000 stk. aktier á nom. kr. 1,25 ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for aktionærerne.”

”Pkt. 4.3

Udover de i pkt. 4.1 og 4.2 omtalte bemyndigelser er bestyrelsen til og med den 22. april 2031 bemyndiget til, uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 607.500 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for medarbejderne i selskabet og datterselskaber. De nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.”

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslaget i dagsordenens pkt. 9.1 og pkt. 9.2 kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget, jf. vedtægternes pkt. 13.2.

Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 stillede forslag kræver simpelt flertal, jf. vedtægternes pkt. 13.1.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er torsdag den 16. april 2026, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Procedure for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling

Adgangskort kan rekvireres:

elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investors eller

via fremsendelse af tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmeldingsblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investors,

ved skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup eller via e-mail til cgr@columbusglobal.com.

Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest mandag den 20. april 2026 kl. 23.59.

Columbus A/S sender adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at din e-mail adresse i forvejen er registreret på Shareholder Portalen, eller at du registrerer din e-mail adresse ved rekvirering af adgangskort via Shareholder Portalen. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort. Medbring en elektronisk version på din smartphone eller tablet. Har du glemt at medtage dit adgangskort, vil du kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. Du vil få udleveret stemmesedler i ankomstregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagtsafgivelse:

Afgivelse af fuldmagt kan ske:

elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investors eller

via fremsendelse af fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby. Fuldmagtsblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investors

Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 20. april 2026 kl. 23.59.

Brevstemme:

Afgivelse af brevstemme kan ske:

elektronisk via Shareholder Portalen på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investors eller

via fremsendelse af brevstemmeblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Brevstemmeblanketten kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investors

Brevstemme skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag den 22. april 2026 kl. 16.00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Øvrigt

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Oplysninger fra selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.columbusit.com > Investors fra senest den 31. marts 2026:

Denne indkaldelse, der indeholder fuldstændige forslag og beskrivelse af de indstillede bestyrelseskandidater (bilag 1)

Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den reviderede årsrapport for 2025, vederlagsrapporten for 2025, den foreslåede reviderede vederlagspolitik og de foreslåede reviderede vedtægter

Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 162.157.830, fordelt på 129.726.264 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.

Ballerup, 23. marts 2026

Bestyrelsen for Columbus A/S



Bilag 1: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af medlemmer til bestyrelsen og rekrutteringskriterier

Det er i vedtægterne for Columbus A/S fastsat, at bestyrelsen skal bestå af 3-7 medlemmer, der er valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen.

I forbindelse med indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer sker der en nøje vurdering af, hvilke ledelsesmæssige, professionelle og finansielle kompetencer, der er behov for med henblik på at sikre tilstedeværelse af de nødvendige kompetencer i bestyrelsen til varetagelse af selskabets og dermed aktionærernes interesser.

Under udvælgelsen af kandidater tages der, ud over kompetencer og kvalifikationer, hensyn til behovet for anciennitet, fornyelse og mangfoldighed.

Selskabets vedtægter indeholder ikke en begrænsning af, hvor mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen. Anciennitet er ikke i sig selv et afgørende kriterium, men det er bestyrelsens vurdering, at lang anciennitet og dermed stor erfaring for dele af bestyrelsen i høj grad kan være til fordel for selskabet. Anciennitet kombineret med løbende fornyelse sikrer en bredt funderet sammensætning af bestyrelsen.

Køn, alder og nationalitet er ikke en kvalifikation i sig selv, men indgår i en samlet vurdering af bestyrelseskandidatens kompetencer.

Oplysninger om de opstillede kandidater

Nedenfor fremgår kompetencer og ledelseshverv i andre selskaber for hver af de opstillede bestyrelseskandidater.

Det er bestyrelsens vurdering, at de indstillede kandidater repræsenterer de nødvendige kompetencer i bestyrelsen, således at bestyrelsen har en sådan størrelse og sammensætning, at der under bestyrelsesmøderne kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces.





Ib Kunøe

Født 1943

Formand for bestyrelsen

Medlem af bestyrelsen siden 2004, genvalgt i 2025

Opfylder ikke Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:

HD i organisation og ledelse, Major

Formand for bestyrelsen i:

Consolidated Holdings A/S, X-Yachts A/S, X-Yachts Marina A/S, CALUM Ballerup K/S, CALUM Åbyhøj K/S, CALUM Værløse K/S, CALUM Rødovre K/S, Komplementarselskabet Åbyhøj ApS, Komplementarselskabet Værløse ApS, Komplementarselskabet Rødovre ApS, Komplementar selskabet Ballerup ApS, Koplementarselskabet CALUM CBP Holding ApS, CALUM CBP Holding K/S og Xailguard A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Atrium Partner A/S

Særlige kompetencer:

Virksomhedsledelse, inklusive ledelse af IT-selskaber, udvikling samt handel med virksomheder.





Sven Madsen

Født 1964

Medlem af bestyrelsen siden 2004, genvalgt i 2025

CFO i Consolidated Holdings A/S

Medlem af Revisionsudvalget

Opfylder ikke Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:

HD i regnskabsvæsen, Cand.merc. Aud.

Formand for bestyrelsen i:

Atea ASA, CHV III ApS, Dansk Emballage A/S

Medlem af bestyrelsen i:

Consolidated Holdings A/S, core:workers AB, core:workers Holding A/S, X-Yachts A/S, X-Yachts Marina A/S, Ejendoms aktieselskabet af 1920 A/S, DAN-Palletiser

Finans A/S og MonTa Biosciences ApS.

Særlige kompetencer:

Generel ledelse, økonomiske og finansielle forhold samt rekonstruktioner og M&A





Peter Skov Hansen

Født 1951

Medlem af bestyrelsen siden 2012, genvalgt i 2025

Formand for Revisionsudvalget

Opfylder ikke Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed.

Uddannelse:

Uddannet Statsautoriseret Revisor i 1980, beskikkelsen er deponeret

Særlige kompetencer:

Forretningsudvikling samt finansielle, regnskabs- og revisionsmæssige kompetencer.





Per Kogut

Født 1964

Medlem af bestyrelsen siden 2022, genvalgt i 2025

Opfylder Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:

Master, Public Administration & IT science fra Københavns Universitet.

Formand for bestyrelsen i:

Digital Hub Denmark

Medlem af bestyrelsen i:

Loyal Solutions A/S, Enhance TopCo A/S,

Enhance BidCo ApS and Relatable Consulting A/S

Særlige kompetencer:

Generel ledelse, ledelse af konsulentfirmaer, markeds- og kundeledelse og forretningsudvikling.





Karina Kirk

Født 1971

Medlem af bestyrelsen siden 2018, genvalgt i 2025

Ejer af KIRK & CO, rådgivning til ledelse og bestyrelser

Opfylder Komitéen for God Selskabsledelses definition af uafhængighed

Uddannelse:

Copenhagen Business School, Cand. Merc. Int, International ledelse (1996), NYU Stern School of Business, MBA udvalgte fag (1994), Copenhagen Business School, Executive, Bestyrelsesuddannelsen (2017)

Medlem af bestyrelsen i:

Ringsted Olie A/S, BRO Kommunikation A/S og Coop Bank A/S

Særlige kompetencer:

Generel ledelse, ledelse af konsulentfirmaer, markeds- og kundeledelse, forretningsudvikling og virksomhedstransformation.

