NEURONES : Déclaration des transactions sur actions propres (période du 16 au 20 mars 2026)

Nanterre, le 23 mars 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

(période du 16 au 20 mars 2026)

Dans le cadre du programme de rachat d’actions propres autorisé par l’Assemblée Générale du 5 juin 2025 et confié au CIC, NEURONES a procédé, entre le 16 et le 20 mars 2026, aux achats suivants (code ISIN FR0004050250) :

Jour Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen

(journalier unitaire) 16/03/2026 32 186 34,17 € 17/03/2026 6 800 35,09 € 18/03/2026 6 567 35,05 € 19/03/2026 6 384 34,95 € 20/03/2026 21 011 34,16 € Total 72 948

Au 20 mars 2026, hors contrat de liquidité, NEURONES détient maintenant 115 840 des 24 328 716 actions composant le capital de la société (soit 0,48%).

L’ensemble des communiqués de presse relatifs au programme de rachat d’actions propres est publié dans la section « Informations Réglementées » (rubriques « Déclarations hebdomadaires des transactions sur actions propres » et « Programmes de rachats d’actions propres ») du site Web de la société.

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