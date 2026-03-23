



















Selskabsmeddelelse nr. 13/2026

AL Sydbank A/S

CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa

23. marts 2026



Aktietilbagekøb i AL Sydbank A/S – transaktioner i uge 12

AL Sydbank A/S offentliggjorde den 25. februar 2026 et aktietilbagekøbsprogram på 1.100 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 2. marts 2026 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2027.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i AL Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købskurs Transaktions-værdi (kr.) Akkumuleret seneste

meddelelse



139.000



73.959.120,00 16. marts 2026

17. marts 2026

18. marts 2026

19. marts 2026

20. marts 2026 13.000

10.000

10.000

10.000

23.000 519,62

523,88

528,33

520,30

496,96 6.755.060,00

5.238.800,00

5.283.300,00

5.203.000,00

11.430.080,00 I alt uge 12 66.000 33.910.240,00 I alt akkumuleret under

aktietilbagekøbsprogrammet



205.000



107.869.360,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af AL Sydbank A/S.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer AL Sydbank A/S i alt 206.304 aktier, svarende til 0,23 % af bankens aktiekapital.



AL Sydbank A/S

