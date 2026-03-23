Selskabsmeddelelse nr. 13/2026
AL Sydbank A/S
|23. marts 2026
Aktietilbagekøb i AL Sydbank A/S – transaktioner i uge 12
AL Sydbank A/S offentliggjorde den 25. februar 2026 et aktietilbagekøbsprogram på 1.100 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 2. marts 2026 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2027.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i AL Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købskurs
|Transaktions-værdi (kr.)
|Akkumuleret seneste
meddelelse
139.000
73.959.120,00
|16. marts 2026
17. marts 2026
18. marts 2026
19. marts 2026
20. marts 2026
|13.000
10.000
10.000
10.000
23.000
|519,62
523,88
528,33
520,30
496,96
|6.755.060,00
5.238.800,00
5.283.300,00
5.203.000,00
11.430.080,00
|I alt uge 12
|66.000
|33.910.240,00
|I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet
205.000
107.869.360,00
Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af AL Sydbank A/S.
Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.
Efter ovenstående transaktioner ejer AL Sydbank A/S i alt 206.304 aktier, svarende til 0,23 % af bankens aktiekapital.
Vedhæftet fil