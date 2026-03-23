Landsbankinn hf.: S&P breytir horfum lánshæfismats sértryggðra skuldabréfa úr stöðugum í jákvæðar

Alþjóðlega lánshæfismatsfyrirtækið S&P Global Ratings tilkynnti í dag breytingu á horfum lánshæfismats sértryggðra skuldabréfa Landsbankans úr stöðugum í jákvæðar. Lánshæfismat sértryggðra skuldabréfa útgefin af bankanum er því A+ með jákvæðum horfum.
Tilkynningin kemur í kjölfar tilkynningar S&P um breyttar horfur á lánshæfi íslenska ríkisins til langs tíma sem birt var 6. mars 2026, þar sem horfum var breytt úr stöðugum í jákvæðar.
Nánari upplýsingar eru í tilkynningu S&P sem aðgengileg er á vef bankans: https://www.landsbankinn.is/bankinn/fjarfestatengsl/lanshaefismat