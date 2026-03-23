Reply renforce sa présence en France avec Wemanity Reply, Wewyse Reply, Wizards Reply et Glue Reply

TURIN, Italie, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Reply [EXM, STAR: REY] renforce sa présence en France avec Wemanity Reply, Wewyse Reply, Wizards Reply et Glue Reply. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie de croissance de Reply dans le pays et renforce significativement notre capacité à accompagner les organisations sur l’ensemble de leurs priorités de transformation : transformation IT et développement logiciel, GenAI, transformation IA & Data, expérience client et automatisation marketing, ainsi que modernisation du cloud.

Avec ces nouvelles entités, Reply consolide sa capacité à proposer un accompagnement véritablement end-to-end. Nous intervenons du cadrage stratégique et de la conception jusqu’à la mise en œuvre, puis au maintien en conditions opérationnelles, avec une attention soutenue portée à l’accélération de l’adoption de l’IA agentique. Cette proposition élargie recouvre notamment la conception et le déploiement d’architectures agentiques, de solutions multi-agents, d’automatisation intelligente et de plateformes digitales de nouvelle génération.

Les clients bénéficient également de la puissance du réseau Reply. Ils accèdent à des expertises élargies et à des méthodes éprouvées au sein de sociétés hautement spécialisées, tout en pouvant mobiliser, lorsque nécessaire, des équipes pluridisciplinaires et multi-pays, rapidement activables pour répondre à des enjeux de transformation à l’échelle.

Chaque société nouvellement renommée apporte des expertises complémentaires à Reply en France :

Wemanity Reply apporte une solide expertise des transformations agiles et des transformations business & IT, en combinant des approches managériales innovantes avec la conception et le delivery de produits digitaux. www.wemanity.com

apporte une solide expertise des transformations agiles et des transformations business & IT, en combinant des approches managériales innovantes avec la conception et le delivery de produits digitaux. Wewyse Reply renforce les capacités de Reply en GenAI, Data et IA, en aidant les clients à concevoir et industrialiser des solutions d’IA orientées valeur, ainsi qu’à mettre en place une gouvernance des données robuste. www.wewysereply.com

renforce les capacités de Reply en GenAI, Data et IA, en aidant les clients à concevoir et industrialiser des solutions d’IA orientées valeur, ainsi qu’à mettre en place une gouvernance des données robuste. Wizards Reply renforce la capacité de Reply à délivrer des produits digitaux de premier plan, en combinant delivery agile, DevOps et design UX, pour accompagner les produits du cadrage à la construction, puis au run. www.wizardsreply.com

renforce la capacité de Reply à délivrer des produits digitaux de premier plan, en combinant delivery agile, DevOps et design UX, pour accompagner les produits du cadrage à la construction, puis au run. Glue Reply apporte une expertise en architecture IT, agilité et conduite du changement, avec un focus sur des systèmes d’information composables, robustes et durables, incluant des solutions fondées sur les API et les microservices. www.gluereply.fr

Ces apports viennent compléter et renforcer le portefeuille existant de Reply en France — incluant Avantage Reply (conseil en services financiers couvrant la gouvernance, les risques et la transformation Finance), Autonomous Reply (systèmes autonomes et connectés, systèmes embarqués et ingénierie logicielle), Data Reply (expertise en IA, gestion des données et Gen AI), Like Reply (expérience client et marketing automation), Logistics Reply (avec la plateforme de microservices LEA Reply pour l’exécution des opérations d’entrepôt et de supply chain), Sail Reply (IA souveraine full-stack et partenaire officiel de Mistral) et Storm Reply (modernisation cloud et initiatives GenAI avec AWS) L’ensemble permet à Reply de servir ses clients français et internationaux avec des capacités plus larges et complémentaires, et de délivrer des programmes innovants et de haute qualité, tous secteurs confondus.

Comme le souligne Emmanuelle Payan, Executive Partner chez Reply :« En intégrant Wemanity Reply, Wewyse Reply, Wizards Reply et Glue Reply au réseau Reply, nous renforçons notre présence en France et approfondissons l’étendue de notre expertise technologique. C’est une formidable opportunité de conjuguer encore davantage innovation et excellence avec un fort esprit entrepreneurial, en accompagnant nos clients de la conception à la réalisation, puis au maintien en conditions opérationnelles, alors même qu’ils accélèrent l’adoption de l’IA agentique au service de leurs produits, de leurs opérations et de leurs expériences clients. »

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions reposant sur de nouveaux canaux de communication et les médias digitaux. Reply est un réseau de sociétés hautement spécialisées qui accompagne de grands groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécoms et des médias, de l’industrie et des services, de la banque, de l’assurance et de l’administration publique, dans la définition et le développement de modèles économiques rendus possibles par les nouveaux paradigmes de l’IA, du cloud computing, des médias digitaux et de l’Internet des objets. Les services de Reply incluent : conseil, intégration de systèmes et services digitaux. www.reply.com

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