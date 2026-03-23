Visite de presse : Découvrez, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare

MONTRÉAL, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

MET – Aéroport métropolitain de Montréal et Partenaires d’infrastructure YHU invitent les représentants des médias à venir découvrir, pour la toute première fois, la nouvelle aérogare qui marquera le retour des vols commerciaux réguliers à l’aéroport. Cette visite sera l’occasion pour les médias de découvrir les lieux et de prendre des photos et des images vidéo de la nouvelle aérogare.

Date : Mardi 24 mars 2026 Heure : 10 h à 12 h Lieu : 6400, route de l’Aéroport, Longueuil, J3Y 8Y9

Stationnement directement devant l’aérogare.

Entrée à la barrière 5 - Porte C - Départs.



Porte-parole disponibles

Yanic Roy , président-directeur général, MET – Aéroport métropolitain de Montréal

, président-directeur général, MET – Aéroport métropolitain de Montréal Charles Roberge , président et chef de la direction, Partenaires d’infrastructure YHU

, président et chef de la direction, Partenaires d’infrastructure YHU Michael Deluce, Chef de la direction, Porter Airlines





Déroulement

10h15 Brèves allocutions 10h25 Visites guidées du terminal 11h15 Entrevues individuelles avec les porte-parole



Pour vous y rendre :

Entrez par la barrière 5, située à la droite de l’aérogare. Stationnez-vous devant l’aérogare et entrez par la porte C.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

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