Corporation Aurifère Vior annonce l’octroi d’options d’achat d’actions

BROSSARD, Québec, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION AURIFÈRE VIOR INC. (« Corporation Aurifère Vior » ou la « Société ») (TSXV : VIO, OTCQB : VIORF, FRA : VL5) annonce que son Conseil d’administration a préalablement approuvé l’octroi d’un total de 4 825 000 options d’achat d’actions (les « Options ») à certains administrateurs, dirigeants et employés clés de la Société, conformément au régime incitatif général à base d’actions de la Société (le «Régime»).

Les Options octroyées sont assujetties à une période d’acquisition des droits de trois ans et à une durée de sept ans, à un prix d’exercice de 0,12$ par action ordinaire. Toutes les Options susmentionnées sont assujetties aux modalités du Régime, aux conventions d’octroi applicables ainsi qu’aux exigences de la Bourse de croissance TSX. Le Régime est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

À propos de Corporation Aurifère Vior inc.

Corporation Aurifère Vior est une société junior d’exploration minière basée dans la province de Québec, au Canada, dont la stratégie consiste à générer, explorer et développer des projets de métaux précieux de grande qualité dans la juridiction minière éprouvée et favorable du Québec. Au fil des ans, les équipes de gestion et techniques de la Société ont démontré leur capacité à découvrir de nombreux gisements aurifères de plusieurs millions d’onces au Québec.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mathieu Savard, Président et chef de la direction

418-670-1448

msavard@vior.ca

www.vior.ca

SEDAR+ : Corporation Aurifère Vior inc.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.