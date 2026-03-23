Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag, den 20. april 2026, kl. 15.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg (indgang v/gæsteindgangen i Bankpassagen).

På bankens ordinære generalforsamling den 17. marts 2026 blev forslagene til vedtægtsændringer vedtaget.

Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af de stillede forslag forudsætter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse:

a. Forslag fremsat af bestyrelsen: 1 Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 33.095.280 kr., svarende til 3.309.528 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra nom. 615.069.770 kr. til nom. 581.974.490 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.



Hvis forslaget godkendes, bliver bankens beholdning af egne aktier nedsat med 3.309.528 stk. aktier á nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 2.249.990.700 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 2.216.895.420 kr. til kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 679,85 for hver aktie à nom. 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.



Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:

§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 581.974.490 fordelt på 58.197.449 stk. aktier.



2 § 21, nyt stk. 2: ”Årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporter også udarbejdes på dansk.”

Som konsekvens heraf bliver nuværende § 21, stk. 2 til § 21, stk. 3.



b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering. c. Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger

Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.

Vedtagelseskrav

Endelig vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling af forslaget til ændring af bankens vedtægter (dagsordenens pkt. a.1-a.2) kræver, at forslaget vedtages med såvel ¾ af de afgivne stemmer som ¾ af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes § 12, stk. 2.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 615.069.770 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er mandag, den 13. april 2026, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan fra onsdag, den 25. marts til og med torsdag, den 16. april 2026 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra onsdag, den 25. marts til og med fredag, den 17. april 2026, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til Euronext Securities (VP Securities A/S) på adressen Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Blanketten skal være Euronext Securities (VP Securities A/S) i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut

Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer opfordres til at stille skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen, og aktionærer, der har stillet spørgsmål, vil modtage svar direkte fra banken. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside fra onsdag, den 25. marts 2026:

1. Indkaldelse

2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.

3. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, kan tilmelde sig

generalforsamlingen på InvestorPortalen via bankens hjemmeside fra onsdag den 25. marts 2026 til og med

torsdag den 16. april 2026.

Bekræftelse på tilmelding samt QR-kode til Generalforsamlingsportalen sendes på e-mail (også ved fuldmagt til tredjemand), hvorfor det er vigtigt, at du registrerer din e-mailadresse på InvestorPortalen.

Ved indgangen til generalforsamlingen skal du trykke på den fremsendte QR-kode i mailen for at registrere din deltagelse, hvorfor du skal medbringe smartphone eller tablet. Eventuel afstemning vil ligeledes blive foretaget via Generalforsamlingsportalen. Yderligere vejledning i brug af Generalforsamlingsportalen vil være tilgængelig ved indgangen til generalforsamlingen.

Såfremt du ikke kan modtage bekræftelse på tilmelding til generalforsamlingen på e-mail, har du mulighed for at tilmelde dig generalforsamlingen ved brug af den tilmeldingsblanket, der er tilgængelig på bankens hjemmeside, eller ved henvendelse i en af bankens afdelinger. Du skal da henvende dig og bekræfte din deltagelse ved indgangen til generalforsamlingen, hvilket kræver fremvisning af gyldig legitimation.

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 25 26 92 42.

