Air Canada fait le point sur le vol AC8646 d’Air Canada Express

MONTRÉAL, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un CRJ900 Mitsubishi de Jazz Aviation a été impliqué le 22 mars 2026 dans un accident à l’atterrissage à l’aéroport LaGuardia de New York.

Le vol AC8646, exploité par Jazz Aviation S.E.C. (Jazz), transporteur exploitant d’Air Canada Express, était parti de Montréal. Selon la liste de passagers préliminaire, l’appareil transportait environ 72 passagers et 4 membres d’équipage, mais cette information reste à confirmer. L’événement s’est produit vers 23 h 30.

L’Administration portuaire de New York-New Jersey a confirmé que le pilote et le premier officier ont perdu la vie dans cet accident. Nous sommes profondément attristés par le décès de deux employés de Jazz, et nos plus sincères condoléances vont à l’ensemble de la communauté de Jazz et à leurs familles.

Air Canada ne peut confirmer le nombre exact de blessés ni s’il y a d’autres décès pour le moment.

Les services d’urgence sont sur place pour prendre soin des blessés. Des passagers ont été transportés vers les hôpitaux des environs.

Nous n’en savons pas plus pour l’instant, mais Air Canada et Jazz continueront de diffuser régulièrement l’information disponible.

Des équipes d’Air Canada et de Jazz Aviation se préparent à se rendre sur place. D’autres déclarations seront faites dès que possible pour fournir de plus amples détails.

Air Canada et Jazz Aviation collaborent avec le Bureau de la sécurité des transports du Canada et le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis dans le cadre de l’enquête sur la cause de cet incident.

Les parents et amis des passagers du vol AC8646 d’Air Canada Express qui souhaitent obtenir des renseignements peuvent téléphoner à Air Canada au 1 800 961-7099.

Renseignements : media@aircanada.ca Internet : aircanada.com/medias Consultez notre rapport annuel ici

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