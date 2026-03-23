Une nouvelle solution DCL pour le contrôle des émissions des systèmes de secours des centres de données en Europe

FRANCFORT, Allemagne, 23 mars 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DCL, filiale de DCL Technology Group et leader mondial des technologies catalytiques avancées, annonce la mise en marché d’une nouvelle solution de contrôle des émissions ciblant les systèmes d’alimentation de secours des centres de données en Europe. Conçue spécifiquement pour les moteurs fonctionnant au diesel et au biocarburant HVO (fabriqué à partir d’huile végétale hydrotraitée), cette solution faisant preuve d’une nette efficacité dans des conditions d’exploitation intermittentes repose sur la technologie brevetée de substrat catalytique métallique Metalcor® de DCL et vient enrichir la gamme de solutions de contrôle des émissions en plein développement du groupe.

À l’heure où les centres de données continuent d’aligner leur développement sur celui du cloud computing et des modèles de travail alimentés à l’intelligence artificielle, les exploitants s’appuient de plus en plus sur des groupes électrogènes diesel afin de garantir une alimentation continue essentielle en cas de coupure ou lors des tests de routine. Si la durée de fonctionnement de ces moteurs reste limitée, ils peuvent néanmoins dégager des niveaux d’émissions disproportionnés au démarrage, et en particulier d’oxydes d’azote (NOx), ce qui vient compliquer la tâche des exploitants soucieux de respecter leurs engagements en matière de durabilité et d’anticiper l’évolution des exigences réglementaires européennes.

DCL a développé une nouvelle solution précisément pour répondre à cet enjeu. En s’appuyant sur les catalyseurs métalliques Metalcor®, elle permet d’atteindre une activation thermique nettement plus rapide que les solutions conventionnelles en céramique et de garantir une réduction rapide et efficace des émissions dans le cycle de fonctionnement du moteur. Cette caractéristique d’activation rapide du système SCR réduit sensiblement les émissions totales d’oxydes d’azote lors des essais de courte durée et des opérations d’urgence. Dans ces situations, les solutions traditionnelles présentent à l’inverse un avantage limité en conditions réelles.

Outre la réduction des oxydes d’azote par réduction catalytique sélective (RCS), DCL propose des catalyseurs d’oxydation complémentaires et des technologies de contrôle des particules permettant de réduire les hydrocarbures, le monoxyde de carbone, le formaldéhyde et les particules fines, soit une gamme complète de solutions de dépollution propres aux centres de données alimentés au diesel.

« Les moteurs de secours des centres de données fonctionnent très différemment des systèmes de production électrique continue, et les plateformes de contrôle des émissions doivent s’ajuster à cette réalité. » observe Khalil Saikaly, directeur général de DCL Europe. « Notre technologie Metalcor® nous permet de proposer une fiabilité élevée et une réduction maximale, rapide et mesurable des émissions précisément au moment où cela compte le plus. »

La technologie DCL maintient également un taux de conversion élevé sur une plage de températures de fonctionnement plus large et garantit des performances fiables malgré les variations de charge moteur et des hautes températures des gaz d’échappement. Son design compact réduit l’encombrement général du système, ce qui constitue un atout majeur dans les environnements de centres de données où l’espace est restreint.

Autre avantage de la technologie catalytique DCL : sa durabilité, qui s’inscrit au cœur de la plateforme Metalcor®. Contrairement aux substrats céramiques traditionnels, généralement mis au rebut en fin de vie, les substrats Metalcor® sont aussi bien rechargeables que recyclables. Ils permettent ainsi une réutilisation des catalyseurs dans le cadre d’autres applications de moteurs stationnaires si un centre de données est mis hors service ou modernisé. Cette approche participe d’un objectif long terme de durabilité en réduisant les déchets et en prolongeant la valeur du cycle de vie des produits.

La solution DCL se décline en plusieurs options, notamment sous forme de modules prêts à l’emploi, de systèmes de type châssis mobile et de configurations sur mesure aussi bien adaptées aux nouvelles installations qu’aux projets de rénovation. Une architecture simplifiée d’injection d’urée sans air comprimé rend le système moins complexe et réduit à la fois les besoins en maintenance et les éventuels points de défaillance, tout en intégrant des dispositifs de redondance assurant un degré supérieur de robustesse et de fiabilité, des atouts majeurs dans des environnements où le critère de disponibilité est clé.

« En introduisant cette solution, DCL confirme son engagement en faveur de solutions d’ingénierie conjuguant performance, fiabilité et durabilité, et visant à assister les exploitants européens de centres de données dans la pérennisation de leurs infrastructures d’alimentation de secours dans un contexte d’essor permanent de la demande en services numériques. » ajoute Khalil Saikaly.

À propos de DCL Technology Group

DCL Technology Group se positionne à l’avant-garde des solutions d’ingénierie permettant aux industriels d’exercer leurs activités en toute confiance depuis plus de 40 ans. Comptant parmi les entreprises familiales du secteur des énergies propres enregistrant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, DCL s’engage à relever les enjeux environnementaux parmi les plus pressants à l’échelle mondiale.

Fort d’une équipe réunissant plus de 400 experts spécialisés dans de multiples secteurs industriels, DCL Technology Group développe des technologies de pointe visant à réduire les émissions de méthane, décarboner le gaz naturel et optimiser l’efficacité énergétique. Les quatre entités d’envergure mondiale de DCL partagent la vision commune d’exploiter le potentiel de l’ingénierie pour construire un avenir plus propre et plus durable.

À propos de DCL

Depuis plus de 40 ans, DCL est un leader mondial des solutions catalytiques avancées entendant aiguiller les acteurs de l’industrie vers des modes d’exploitation plus propres et plus efficaces. Entreprise familiale, DCL se spécialise dans les catalyseurs haute performance, les substrats catalytiques et les systèmes de contrôle des émissions conçus pour permettre aux entreprises de respecter de rigoureuses normes environnementales sans sacrifier la fiabilité ou la productivité.

Implantée en Amérique du Nord et en Europe, DCL travaille avec un portefeuille de clients répartis dans le monde entier pour développer des technologies innovantes et durables visant à réduire les émissions, décarboner le gaz naturel et optimiser l’efficacité industrielle. Sa mission consiste à rendre l’énergie plus propre, plus pratique, plus performante et plus accessible. DCL s’engage à concevoir des solutions d’ingénierie permettant aux acteurs industriels de se développer sainement dans un avenir à la fois plus propre et plus durable.

Contact media :

Lisa Murray

Trevi Communications, Inc.

978.750.0333 / 617.835.0396

lisa@trevicomm.com

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f8519a72-e250-45d0-a09b-daefdbe82b2e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bd499dd2-5bbe-4c63-ac64-4b5f905dff57/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74ed2dc0-63be-4f2f-a779-fdf8b74922ec/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/29057420-1418-4928-abe8-c071bcd9670d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cfffe35-e120-4a12-8141-9bfc738354f2/fr