Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 12

 | Source: Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 18/2026

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.
Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK)Transaktions-værdi (DKK)
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet29.711868,5125.804.303
16. marts 2026150970,48145.572,00
17. marts 2026150967,52145.128,00
18. marts 2026150928,12139.218,00
19. marts 2026150898,67134.801,00
20. marts 2026150870,00130.500,00
I alt uge 12750926,96695.219,00
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet30.461869,9526.499.522

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank
A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 62.869 egne aktier, svarende til 2,328 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard                             
Adm. direktør, CEO                         


Vedhæftet fil


Attachments

18-2026 Fondsbørsmeddelelse 23.03.2026 Aktietilbagekøb i Djurslands Bank - transaktioner i uge 12
GlobeNewswire

Recommended Reading