Ísfélag hf. birtir ársuppgjör 2025 á miðvikudaginn 25. mars 2026, eftir lokun markaða. Fjárfestakynning verður haldin sama dag.

Fjárfestakynning verður þann sama dag kl. 16:00 og verður hún eingöngu send út á vefstreymi. Vefstreymið má nálgast á https://isfelag.is/streymi.   

Fjárfestum er velkomið að senda spurningar fyrir og á meðan á fundi stendur á netfangið fjarfestatengsl@isfelag.is.  

Uppgjörsgögn verður hægt að nálgast á fjárfestasíðu Ísfélagsins, www.isfelag.is/fjarfestar/.   

Upptaka verður einnig aðgengileg á fjárfestasíðunni að kynningu lokinni.  


Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Jóhann Árnason í síma 488-1109 eða á fjarfestatengsl@isfelag.is 


Recommended Reading