A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 | Source: A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S

SELSKABSMEDDELELSE

Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).             

Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 16 marts til fredag 20 marts foretaget følgende transanktioner:                                           

 Antal
A aktier		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 8.014 125.717.280
 16 marts 202630016.657,33334.997.200
 17 marts 202630017.273,66675.182.100
 18 marts 202630017.711,53335.313.460
 19 marts 202630018.096,50005.428.950
 20 marts 202630017.123,20005.136.960
Total 16. -20. marts 20261.500 26.058.670
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 9.514 151.775.950
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		9.514 151.775.950
 Antal
B aktier		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden)32.056 508.336.086
 16 marts 20261.05217.030,594117.916.185
 17 marts 20261.05217.744,776618.667.505
 18 marts 20261.05218.195,969619.142.160
 19 marts 20261.05218.600,423019.567.645
 20 marts 20261.05217.650,499018.568.325
Total 16. -20. marts 20265.260 93.861.820
Køb fra Familiefonden*74017.844,452513.204.895
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden)38.056 615.402.801
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden)		38.056 615.402.801

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 179.894 A-aktier og 1.115.181 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,18% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 23. marts 2026                   

Kontaktpersoner:                        

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Side 1 af 1


Vedhæftede filer


Attachments

Selskabsmeddelelse - Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram - uge 12 2026 Daily transactions in connection with share buy-back program - week 12 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading