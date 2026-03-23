SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2026 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 6,3 mia. (ca. USD 1 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Første fase af programmet løber fra 9. februar 2026 frem til 5. august 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 3,15 mia. (ca. USD 0,5 mia.).

Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra mandag 16 marts til fredag 20 marts foretaget følgende transanktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 8.014 125.717.280 16 marts 2026 300 16.657,3333 4.997.200 17 marts 2026 300 17.273,6667 5.182.100 18 marts 2026 300 17.711,5333 5.313.460 19 marts 2026 300 18.096,5000 5.428.950 20 marts 2026 300 17.123,2000 5.136.960 Total 16. -20. marts 2026 1.500 26.058.670 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 9.514 151.775.950 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 9.514 151.775.950 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 32.056 508.336.086 16 marts 2026 1.052 17.030,5941 17.916.185 17 marts 2026 1.052 17.744,7766 18.667.505 18 marts 2026 1.052 18.195,9696 19.142.160 19 marts 2026 1.052 18.600,4230 19.567.645 20 marts 2026 1.052 17.650,4990 18.568.325 Total 16. -20. marts 2026 5.260 93.861.820 Køb fra Familiefonden* 740 17.844,4525 13.204.895 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 38.056 615.402.801 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 38.056 615.402.801

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 179.894 A-aktier og 1.115.181 B-aktier som egne aktier, svarende til 8,18% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 23. marts 2026

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Martin Dunwoodie, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Side 1 af 1





Vedhæftede filer